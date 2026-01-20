خبرنامه گویا - در روزهای اخیر، اعتبار و حرفه‌ای‌گری «وحید آنلاین» هدف موجی از حملات هماهنگ از سوی حساب‌های مشکوک در شبکه ایکس قرار گرفته است.

حساب‌هایی که با طرح ادعاهای مشابه و تکراری، مدعی شده‌اند این منبع خبری مستقل با «عناصر درون حاکمیت» همکاری دارد. محور اصلی این حملات، زیر سؤال بردن انتشار ویدیوهای اختصاصی از داخل ایران و القای این گزاره است که دسترسی به چنین محتوایی تنها از مسیر ارتباط با نهادهای حکومتی ممکن است؛ ادعایی که بدون ارائه هیچ سند یا شاهد معتبری مطرح شده و بیش از آنکه نقد رسانه‌ای باشد، شباهت به عملیات تخریبی دارد.

در همین زمینه، بابک تقوایی گزارش داده است که به گفته دوستان اسرائیلی مطلع، پشت این حملات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد. بر اساس این اطلاعات، اجرای این عملیات روانی به افرادی چون پوریا آسترکی*، نظریه‌پرداز جنگ نرم و عملیات روانی سپاه، نسبت داده می‌شود. به گفته تقوایی، پوریا آسترکی سال‌هاست میلیاردها تومان بودجه از قرارگاه جنگ نرم سپاه برای «جریان‌سازی‌های توییتری» دریافت می‌کند و شبکه‌ای از حساب‌ها از جمله «عجیب‌زاده»، «Persian God» و موارد مشابه، از حمایت مالی شرکت‌های وابسته به او برخوردارند؛ شبکه‌ای که در مقاطع حساس فعال می‌شود و روایت‌های هدفمند را دامن می‌زند.



این حملات را باید در چارچوب الگوی آشنای جمهوری اسلامی برای بی‌اعتبارسازی صداهای مستقل تحلیل کرد. همان‌گونه که لادن بازرگان، فعال سیاسی، تأکید کرده است، وحید آنلاین نه رهبر سیاسی است، نه مدعی نمایندگی مردم ایران و نه وابسته به پروژه‌ای خاص؛ او اساساً یک منبع خبری و هاب اطلاعاتی است که سال‌هاست کارش تجمیع، راستی‌آزمایی و انتشار اطلاعات بوده است. استقلال او دقیقاً در همین بی‌وابستگی معنا پیدا می‌کند؛ استقلالی که نه به دولت‌ها وابسته است، نه به اپوزیسیون و نه به هیچ جریان سیاسی، و همین ویژگی او را به منبعی قابل اعتماد برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان تبدیل کرده است.

حمله به منابع خبری مستقل قابل اعتماد، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه هراس از گردش آزاد اطلاعات و ناتوانی در مواجهه با حقیقت است.

*تا به امروز (ژانویه ۲۰۲۶)، پوریا آسترکی رسماً انتساب به هیچ نهاد حکومتی یا امنیتی را نپذیرفته و همواره خود را به عنوان یک کارشناس مستقل تکنولوژی و رسانه معرفی کرده است