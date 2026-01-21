مهدی پرپنچی در شبکهٔ اکس برای مخاطبان انگلیسی زبان خود نوشت:
(ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا)
اگر در کشوری همپیمانِ امریکا اعتراضاتی شکل میگرفت و معترضان همزمان با قتلعام هزاران نفر شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدادند، رسانههای غربی بهصورت شبانهروزی و بیوقفه به آن میپرداختند. موجی از فوریت، خشم و شفافیت اخلاقی فضای رسانهای را فرا میگرفت.
اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، خیزش گستردهٔ مردمی است که به ارزشهای غربی باور دارند و علیه یک رژیم اسلامگرای بنیادگرا و متعصب در ایران به پا خاستهاند. با این حال، واکنش بخش بزرگی از رسانههای غربی نه فوریت داشته، نه صراحت؛ بلکه با تعلل، کوچکنمایی کشتار و بهتأخیر انداختن پوشش واقعیتها همراه بوده است. این رویکرد نه حق قربانیان را ادا میکند و نه حقیقت را. این سکوت، کرکننده است.
این رفتار نه احتیاط، بلکه نوعی دوگانگی و ناهماهنگی اخلاقی است؛ رویکردی واکنشی که در آن هرچه شعارها ضدآمریکاییتر باشد، موضعگیری اخلاقی برای رسانهها سادهتر و بیهزینهتر میشود.
و پیامد این روند را پیشتر دیدهایم: رژیم صحنه را پاکسازی میکند، دسترسیها را مدیریت میکند، «قربانیان» گزینشی را به نمایش میگذارد و روایتی از پیشساخته ارائه میدهد؛ روایتی که متأسفانه بارها، نه در قالب گزارش مستقل، بلکه بهصورت تکرار بیچونوچرای همان روایت رسمی بازتولید میشود.
If protests broke out in a U.S.-allied country and demonstrators were chanting "death to America" as thousands were massacred, Western media would cover it wall to wall, nonstop. There would be urgency, outrage, and moral clarity.-- Mehdi Parpanchi (@Parpanchi) January 20, 2026
Instead, we are witnessing a mass uprising by...
***
ایشون سفیر سلامت در ولزِ-بریتانیا هستند