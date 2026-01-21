این مقام دولتی که مشخصات و پیام او نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه در یک فایل صوتی گفت:‌ «واقعا مردم دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و دستشان مقابل حکومت مسلح خالی است، آن‌ها فریاد زده‌اند که چه می‌خواهند.»

او شلیک گلوله جنگی و هدف‌گیری عامدانه و هدف‌مند به مردم معترض را تایید کرد و گفت: «مردم منتظر ترامپ هستند و اگر او کاری نکند، در بین ایرانیان علیه او نفرتی فراگیر ایجاد خواهد شد.»

این مقام وزارت کشور اضافه کرد: «ما مطمئنیم که ترامپ نهایتا عمل خواهد کرد، اما مردم منتظرند. به ترامپ بگویید که ماموران حکومت در خیابان حتی مردم را با اسلحه ژ-۳ هدف گرفتند.»

او اشاره کرد فضای حکومت نظامی در شهرها برقرار است، در خیابان‌ و کوچه‌ها تردد تحت کنترل است و گروه‌های موتوری و خودروهای زرهی در شهرها روانه شده‌‌اند تا گشت‌زنی کنند و از جمع شدن شهروندان جلوگیری کنند.

این مقام جمهوری اسلامی تایید کرد که جمعیت معترض در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در تاریخ اعتراضات جمهوری اسلامی «بی‌سابقه» بوده و حکومت سعی کرده از رسیدن تصاویر و ویدیوهای آن جلوگیری کند و روایت‌سازی کند.