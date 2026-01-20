شلر حقانی فر - کشورهایی که بهعنوان اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، با درخواست برگزاری نشست فوری درباره کشتار در ایران مخالفت کردند:
قطر
چین
کوبا
برزیل
پاکستان
مکزیک
مصر
عراق
آفریقای جنوبی
بوروندی
کویت
آنگولا
بنین
بولیوی
ساحل عاج
جمهوری دموکراتیک کنگو
اتیوپی
گامبیا
غنا
هند
اندونزی
کنیا
مالاوی
جزایر مارشال
تایلند
ویتنام
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه نشست اضطراری درباره ایران برگزار میکند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این هفته درباره «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران» نشست اضطراری برگزار میکند.
پاسکال سیم، سخنگوی این شورا، به خبرنگاران گفت که این نشست به درخواست بریتانیا، آلمان، ایسلند، مولداوی و مقدونیه شمالی و روز جمعه برگزار خواهد شد.
این پنج کشور در نامهای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل که خبرگزاری فرانسه نسخهای از آن را دیده است، به «گزارشهای معتبر از خشونت نگرانکننده، سرکوب معترضان و نقض قوانین حقوق بشر بینالمللی در سرتاسر» ایران اشاره کردهاند.
در خواست این کشورها برای برگزاری نشست اضطراری درباره ایران مورد حمایت بیش از یک سوم اعضای شورا قرار گرفته است که حدنصاب لازم برای پذیرفته شدن این پیشنهاد است.