خوانش جدید از کشته شدن این جانهای آزاد
«مسببین سازمانیافته که با اقدامات تروریستی جریان آرام تظاهرات را به خون کشیدند، بیرحمانه دست به اسلحه بردند و کشتار کردند.»
در چهره کدام یک از این جاویدنامان نقشی از خشونت میبینید؟
بگذریم که سرِ حجم کشتهشدگان هم اعتراض دارند. صد رحمت به فرخ نگهدار که لااقل به کشته شدن زیر دستوپا رضایت داد و بعد هم پس گرفت و حال هم دنبال فرمولبندی جدیدی است برای تغذیه بیبیسی.
اینگونه پستگذاران کینهشان نسبت به دوران پهلوی و شخص شاهزاده فراتر از عشقشان به جمهوری اسلامی و جنایتکاری بهنام خامنهای است. پستهای شرمآور خود را منطبق با آنچه خامنهای و دستگاه امنیتی او «حافظان امنیت» ساخته و میسازند، در صفحات خود مینهند.
واقعاً هرچه فکر کردم چگونه میشود شخصی که من میشناسم چنین پست دردناکی را در صفحه خود مینهد؟
پستی "شِر" شده از صفحه چهرهای آشنایی بهنام «الناز کیانپور»، شخصی شبیه ملیحه محمدی که این خیزش را عمل امپریالیستی مینامد؛ تا آنجا که میشناسم طرفدار دوآتشه حزب توده. به نقل از شخصی بهنام مهدی نیکخواه که گزارشی میدانی، بهاصطلاح، از ایران داده.
قسمتی از این پست را با شرمندگی از صفحه خود در اینجا مینهم تا تاریخ قضاوت کند. فردا با چه رویی اگر که به ایران برگردند، در چهره مردم نگاه خواهند کرد؟
و اما؛ بخشی از این پست:
و اما؛
پنجشنبه و جمعه گذشته داعشصفتان ایرانی! با اقدامات تروریستی، اعتراضات بهحق مردم رو تبدیل کردن به میدان جنگ واقعی شهری و خسارات مادی و معنوی زیادی ایجاد کردند و خون بیگناهان زیادی، هم از مردم عادی هم از نیروهای انتظامی و حافظان امنیت را ریختند.
هیچ آمار دقیقی از جانباختگان و شهدا وجود نداره و هرکسی و هر منبعی که داره آمار میده، کاملاً بیاساس و بدون فکت و سند هست و بیشتر در راستای عملیات روانی و رسانهای هست، خصوصاً این آمار ۱۲۰۰۰ و ۲۰۰۰۰!!!
اینها بیشتر دارن فضاسازی میکنند برای توجیه مداخله خارجی.
ما اینجا هستیم و بین مردم. اینهایی که با اهدافی خاص آمارسازی میکنند، یا عدد نمیفهمند یا روی نادانی مخاطب زیاد حساب باز کردهاند و دنبال موجسواری هستند.
حتی کشته شدن یک نفر ایرانی هم زیاد است، ولی باید مراقب بود تا در فاز بعدی این حرکتهای تروریستی و در زمین طراحیشده بدخواهان ایران بازی نخوریم.
اتفاقات این چند روز، ادامه جنگ دوازدهروزه بود.
حالا که کمکم فیلمهای لحظات شروع درگیریها داره بیرون میاد و در رسانههای داخلی منتشر میشه، مشخصه که درگیریهای خیابانی در شهرهای بزرگ و کوچک ایران با تمام اتفاقات قبلی متفاوت بوده.
درگیریهایی کاملاً سازمانیافته، بهشدت خشن، بیرحمانه و مسلحانه.
و اما بعد؛
ایرانمون دردها و رنجهای زیادی را در طول تاریخ دیده.
آنچه باید برای فرزندانمان بماند، ایران است.
آنچه باید ایران را در مسیر رشد و اصلاح قرار دهد، از درون ایران باید بجوشد، نه آویزان شدن به جنایتکاران خونریز و منفعتطلب خارجی و اعوان و انصار و نوچههای مزدور بیوطن.
من نه از فحاشی وطنفروشان ایرانفروش ترسی دارم، نه از قضاوت؛ قضاوتکنندگان بیاطلاع و ناآگاه ناراحت میشوم.
در این فرصت کم، آنچه باید میگفتم را گفتم، چه کسی را خوش آید چه نه.
جمعه ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ | ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ | ایران | تهران
🔻 در رابطه با وضعیت اینترنت:
آنچه مشخص است، دلیل اصلی قطع شدن اینترنت و حتی پیامرسانهای داخلی و پیامک، بستن راه ارتباطی و شبکههای مسلحین و تروریستهای داخلی است که با اینکه هزینههای زیادی داشته و مردم را به سختی انداخته، ولی در این باره موفق بود و برای همین درگیریهای شدید دو روز بیشتر طول نکشید.
به نظرم کمکم و با تثبیت بیشتر شرایط، اینترنت آرامآرام به حالت عادی باز خواهد گشت.
قضاوت را بر عهده خوانندگان میگذارم.