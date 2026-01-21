چند روزی است که بحث ورود نیروهای سرکوب از عراق، افغانستان و لبنان مطرح شده و حتی بسیاری از رسانهها بهگونهای به این موضوع پرداختهاند که گویی بیش از بیست هزار کشته و نزدیک به صد هزار مجروح در خیزش اخیر، توسط نیروهای حشدالشعبی، حزبالله لبنان یا لشکر فاطمیون بهوجود آمده است.
من قصد ندارم ورود نیروهای نیابتی سپاه قدس به کشور و مشارکت آنها در سرکوب و قتل عام مردم را نفی کنم؛ اما مسئولیت، فرماندهی و هدایت این کشتار مستقیماً بر عهده خامنهای، اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران است. اینها هستند که فرمان میدهند و در میدان نیز نیروهای بسیج ، نیروی انتظامی و حتی نیروهای رده پایین سپاه پاسداران در سطح شهر مجری دستورات هستند.
بیتردید در سطوح اجرایی و میدان اگر در برخی شهرها با با کمبود نیرو مواجه باشند، از نیروهای خارجی نیز استفاده خواهند کرد. اما هیچ حملهای بدون فرمان شورای عالی امنیت کشور و تأیید رهبری انجام نمیشود.
ضمنا نسبت دادن کشتار گسترده مردم به نیروهای خارجی، تنها به جنایت هفته گذشته محدود نیست. در خیزش «مهسا» در سال ۱۴۰۱ و همچنین در کشتار مردم در سال ۱۳۹۸، بهویژه در به رگبار بستن مردم در نیزار بندر ماهشهر نیز تلاش شده بود مسئولیت این جنایات را به عراقیها نسبت دهند.
شبکه خبری CNN که در اوایل خیزش اخیر، بهویژه در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، تنها گزارشهای محدودی از اعتراصات مردم را منتشر کرده بود، اکنون مدعی شده است که «هزاران شبهنظامی عراقی در سرکوب معترضان در ایران نقش داشتهاند». این خبر بهطور گسترده در رسانههای چپ بازنشر شده است. چنین ادعایی برای سپاه پاسداران خوشایند بوده و در حالی که معمولاً برای هر خبر تکذیبیه صادر میکنند، در این مورد سکوت اختیار کردهاند.
طبیعی است که سپاه نیز ترجیح میدهد فعلاً تبرئه شود و تمام مسئولیت کشتار مردم در دو هفته گذشته را به نیروهای نیابتی خارجی نسبت دهد. اما مردم در خیابانها با چشم خود دیدهاند که در شهرهای مختلف، معترضان مستقیماً توسط نیروهای تحت فرمان سپاه پاسداران به قتل رسیدهاند.
بر اساس گزارشهای مردمی، در کهریزک و دیگر شهرهای ایران و حتی در بیمارستانها، این نیروهای وابسته به سپاه بودند که از مجروحان «پول گلوله» مطالبه میکردند؛ درخواستی که هیچ ارتباطی با کادر یا ساختار سازمان پزشکی قانونی نداشت، چرا که اساساً چنین چیزی در این سازمان تعریف نشده است. افزون بر این، حمله به بیمارستانها برای ثبت اسامی مجروحان و حتی خارج کردن آنها توسط عوامل سپاه و نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته است. نیروهای حراست بیمارستانها که تحت فرمان سپاه و دستگاههای اطلاعاتی کشور هستند، اسامی مجروحان را در اختیار این نهادها قرار میدهند تا پس از سرکوب به سراغ آنها بروند.
هممیهنان عزیز، مردم داغدار ایران و رسانههایی که مسئولیت سنگین اطلاعرسانی صحیح را بر عهده دارید؛ تردیدی نیست که عوامل امنیتی مرتکب جنایتی بزرگ و در حد نسلکشی شدهاند و خود نیز میدانند که هر کجای جهان هم فرار کنند، دیر یا زود دستگیر و محاکمه خواهند شد. از همین رو، هیچکس و هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت این کشتار گسترده را بپذیرد؛ نه سپاه، نه نیروی انتظامی، نه ارتش و نه حتی شورای عالی امنیت ملی که دستور سرکوب را صادر کرده است. لذا بهترین راه برای پاکسازی چهره خود و یا بهاصطلاح سفیدشویی این جنایت، نسبت دادن مسئولیت کشتار مردم به نیروهای خارجی است. تردیدی نیست که نیروهای نیابتی خارجی در سرکوب مردم معترض نقش داشتهاند، اما عواملی چون فاصله زیاد شهرها، گسترش سریع قیام در سراسر کشور، تجمع همزمان مردم در محلهها و مناطق مختلف شهری، و سرکوب سریع و بدون سازماندهی قبلی، نشان میدهد که امکان ساماندهی سریع نیروهای خارجی وجود نداشته و این نیروهای امنیتی تحت فرمان سپاه بودهاند که نقش اصلی را در سرکوب ایفا کردهاند.
از دوستان و رسانههای مستقل میخواهم که تحت تأثیر تبلیغات تطهیر و مبرا جلوه دادن سپاه پاسداران در این جنایت قرار نگیرند. چون حتی اگر فرض کنیم ده درصد از کشتار مردم توسط نیروهای نیابتی خارجی انجام شده باشد، باز هم مسئولیت، فرماندهی و پاسخگویی نهایی بر عهده ساختار امنیتی رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
علی لاهیجی تحلیلگر سیاسی