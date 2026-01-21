عباس میلانی در شبکه اکس نوشت:
خامنهای درس تروریسم علیه ملت ایران را در مکتب نواب صفوی قاتل آموخت. با تروریسم سینما رکس به قدرت رسیدند. با قتلهای زنجیرهای و در کشتار جمعی ۱۳۶۸ تروریسماسلامی را به مرتبه دیگری از خونخواری رساندند.کشتار اخیر حتی در این کارنامه ننگین شرم اور ترین نمونه این توحش و تروریسم است.-- Abbas Milani (@milaniabbas) January 20, 2026
***
امسال چند ۱۰۰۰ایرانیبدست رژیم در خیابان کشته شدند؟ چند ۱۰۰۰۰ًزندانی؟ چند۱۰۰۰ اعدام در زندان؟ چند ۱۰۰۰۰۰ مرگ از کمبود دوا یا واکسن یا تصادف در جاده؟ چند ۱۰۰۰۰۰ به مرگ زودرس از آلودگی هوا؟ چند ۱۰۰۰۰۰ دقمرگیاز توحش رژیم و نبود امید؟هیچ رژیم اشغالگری با ایران بدتر از این نمی کرد.-- Abbas Milani (@milaniabbas) January 20, 2026
***
ایشون سفیر سلامت در ولزِ-بریتانیا هستند