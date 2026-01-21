عباس میلانی در شبکه اکس نوشت:

خامنه‌ای درس تروریسم علیه ملت ایران را در مکتب نواب صفوی قاتل آموخت. با تروریسم سینما رکس به قدرت رسیدند. با قتلهای زنجیره‌ای و در کشتار جمعی ۱۳۶۸ تروریسم‌اسلامی را به مرتبه دیگری از خونخواری رساندند.کشتار اخیر حتی در این کارنامه ننگین شرم اور ترین نمونه این توحش و تروریسم است.