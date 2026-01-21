ایران در آستانه یک تغییر تاریخی است: حکومت احتمالا فرو خواهد پاشید، اما دموکراسی هنوز یک هدف دور از دسترس است؛ روایت سیامک نمازی، از درون نظام، پرده از ساختار قدرت و چالش‌های پیش روی مردم برمی‌دارد

یورونیوز - سیامک نمازی، استراتژیست و مشاور ارشد سابق است که نام او با یکی از طولانی‌ترین دوران زندانی شدن اتباع دوتابعیتی در ایران گره خورده است. او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ (حدود ۸ سال) در اوین زندانی بود. آقای نمازی در این تحلیل، از تجربیات دست‌اول خود در گفتگو با مقامات، بازرگانان و خودی‌های حکومت در دوران حبس استفاده کرده تا نگاهی «از درون» به ساختار قدرت ارائه دهد.

این مقاله در وب‌سایت شخصی او و وب‌سایت‌های تحلیل سیاست خارجی منتشر شده و بازتاب‌دهنده دیدگاه او درباره دوران پساخامنه‌ای و وضعیت فعلی ایران است.

سیامک نمازی روایت خود را با توصیف صحنه‌های خونین هفته‌های اخیر در ایران آغاز می‌کند؛ روزهایی که به گفته او، بار دیگر نشان داد «بی‌کفایتی حکومت در حکمرانی، تنها با مهارتش در سرکوب و کشتار جمعی برابری می‌کند.»

میراثی از خون و بن‌بست حکمرانی

او معتقد است که استراتژی بقای جمهوری اسلامی اکنون در ساده‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل خود عیان شده است: کشتن تعداد زیادی از مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ایجاد وحشتی که بقیه را به تسلیم وادارد.

آقای نمازی با اشاره به آمارهای تکان‌دهنده‌ای که از کشته‌شدن هزاران نفر حکایت دارد، توضیح می‌دهد که چگونه حکومت حتی از جنازه‌ها هم درآمد کسب می‌کند و با «وقاحت تمام»، از خانواده‌ها «حق تیر» مطالبه می‌کند. با این حال، او تاکید دارد که اگرچه خیابان‌ها با زور اسلحه ساکت شده‌اند، اما این سکوت نشان‌دهنده بازگشت به ثبات نیست، بلکه آرامش پیش از طوفانی بزرگ‌تر است.

اقتصادی که بر پایه دروغ بنا شده

یکی از بخش‌های کلیدی روایت آقای نمازی، افشای ساختار فاسد اقتصادی است که او طی دوران حبس خود در اوین، از زبان چهره‌های متصل به قدرت شنیده است. او کل سیستم بانکی ایران را به یک «طرح پانزی» یا کلاهبرداری زنجیره‌ای تشبیه می‌کند.

آقای نمازی روایت می‌کند که چگونه خودی‌های نظام با رشوه‌دهی به ارزیابان، ارزش املاک خود را تا ده برابر واقعی جلوه داده، وام‌های کلان گرفته و سپس با واگذاری همان ملک بی‌ارزش به بانک، بدهی خود را صاف کرده‌اند.

این ثروت‌های کاغذی و جابه‌جایی دارایی‌های سمی میان بانک‌ها، اقتصادی خلق کرده که هیچ پشتوانه واقعی ندارد. او معتقد است وقتی این حباب مالی با سوءمدیریت در منابع حیاتی مانند آب و برق گره می‌خورد، سیستمی پدید می‌آید که دیگر توان پاسخگویی به ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندانش را ندارد.

کاکیستوکراسی

نویسنده در ادامه به بررسی ساختار سیاسی می‌پردازد و مفهوم «کاکیستوکراسی» یا حکومت فرومایگان را برای توصیف وضعیت فعلی به کار می‌برد. او توضیح می‌دهد که علی خامنه‌ای در طول دهه‌های گذشته، به طور سیستماتیک تمام تکنوکرات‌ها و مدیران لایق را حذف کرده و جای آن‌ها را با افرادی پر کرده که تنها ویژگی‌شان «اطاعت مطلق» است.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

از نظر آقای نمازی، این حذف تخصص به بهای وفاداری، باعث شده که در حساس‌ترین لحظات تاریخی، ضعیف‌ترین و نالایق‌ترین افراد در راس تصمیم‌گیری باشند. او اشاره می‌کند که حتی آخرین سنگر حکومت یعنی ادعای تامین «امنیت» نیز پس از ضربات نظامی اخیر فرو ریخته و اکنون اکثریت قاطع مردم، نظام را کاملا فاقد مشروعیت می‌دانند.

گذار از توهم انقلاب ۱۳۵۷

سیامک نمازی به صراحت می‌‌نویسد که مقایسه شرایط فعلی با روزهای پایانی حکومت پهلوی یک خطای تحلیلی است. او استدلال می‌کند که شاه در نهایت راه خروج را انتخاب کرد، اما سران فعلی جمهوری اسلامی که دستشان به خون آلوده است، خود را در وضعیتی می‌بینند که راه بازگشتی ندارند و برای آن‌ها جنگ، جنگِ «کشتن یا کشته شدن» است.