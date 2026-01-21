مریم رحمتی - ترامپ خطاب به رهبران اتحادیه اروپا: اگر ما نبودیم، الان همه شما آلمانی صحبت می‌کردید و شاید کمی هم ژاپنی.

بعد از جنگ، ما گرینلند را به دانمارک برگرداندیم. چقدر احمق بودیم که این کار را کردیم؟ اما انجامش دادیم. حالا آن‌ها چقدر ناسپاس شده‌اند؟