قاآنی ۷۰۰ میلیون دلار به حساب خارجی منتقل کرده است
ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل - سپاه پاسداران ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی است؛ نهادی که مستقیماً به علی خامنهای گزارش میدهد. با این حال، ما از طریق یک منبع مطلع، به اطلاعاتی بسیار حساس و شگفتانگیز دست یافتهایم که از ترکهای جدی در درون این نیروی نظامی حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، یکی از فرماندهان بسیار ارشد سپاه بیش از آنکه به بقای سازمان بیندیشد، منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده است.
کمالالدین نبیزاده را بهتر بشناسیم؛ عضوی از سپاه پاسداران با ریشه افغان که سالها در روسیه زندگی کرده و بهتازگی به افغانستان بازگشته است. او ارتباطات نزدیکی با طالبان دارد.
نبیزاده تحت تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در گذشته، او به قاسم سلیمانی نزدیک بود و امروز نیز روابط بسیار نزدیکی با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، دارد.
این دو نفر نهتنها در عرصه سیاسی، بلکه در فعالیتهای اقتصادی نیز به شرکای نزدیک تبدیل شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ماست، قاآنی از طریق نبیزاده اقدام به فروش اموال سپاه به روسیه کرده است؛
از جمله تجهیزات نفتی، کشاورزی و حتی تسلیحات نظامی. هدف از این معاملات، دور زدن تحریمهای آمریکا بوده است.
اما این سازوکار چگونه عمل میکند؟
در اسناد رسمی، محمولهها بهعنوان صادرات ذرت ثبت میشوند. ولی این فقط یک پوشش جعلی است. در مدارک، نام گیرنده واقعی ذکر نمیشود. کالاها از طریق شرکتهای صوری عبور میکنند و در نهایت به شرکتهایی ایرانی میرسند که ظاهراً ماهیت نظامی ندارند.
به این ترتیب، ردیابی پول دشوار میشود و منابع مالی سپاه بهراحتی از کشور خارج میگردد. تا اینجا، همهچیز شبیه یک شبکه کلاسیک دور زدن تحریمها به نظر میرسد.
اما در ایران، وقتی پای پول وسط باشد، ماجرا پیچیدهتر میشود. طبق اطلاعات ما، حجم معاملات اخیر میان ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.
اما نکته کلیدی اینجاست: تمام این پول به سپاه نمیرسد.
بر اساس گفته منابع آگاه، حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این مبالغ، مستقیماً به جیب قاآنی و نبیزاده رفته است.
سؤال اینجاست: این دو فرد که هر دو تحت تحریمهای سنگین هستند، با این پولها چه میکنند؟
اینجاست که شخص سومی وارد شبکه انتقال پول میشود.
زکیه، همسر کمالالدین نبیزاده.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، او تنها به زبان مادری خود خواندن و نوشتن میداند.
با این حال، تقریباً تمام داراییها به نام او ثبت شده است؛
از املاک و حسابها گرفته تا سرمایهگذاریها. روی کاغذ، همهچیز به نام اوست.
از جمله، قرارداد یک هتل در ازبکستان که به نام همسر نبیزاده ثبت شده است.
همچنین، در یک مجتمع لوکس در مسکو، دو آپارتمان به نام او وجود دارد.
علاوه بر اینها، یک ویلای مجلل در ترکیه نیز متعلق به این خانواده است.
این تنها بخشی کوچکی از داراییهای آنهاست.
با این روش است که به گفته منابع ما، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، صدها میلیون دلار از منابع سپاه را اختلاس میکند؛
پولهایی که خارج از ایران، خارج از حسابهای رسمی و خارج از هرگونه نظارت نگهداری میشوند و نهایتاً به جیب شخصی او و نبیزاده میروند.
این گزارش نشان میدهد که چهرههای ارشد سپاه پاسداران به این واقعیت رسیدهاند که باید خود را برای «روز بعد» آماده کنند؛
روزی که شاید دیگر خبری از جمهوری اسلامی نباشد.
🚨 Breaking: @c14israel's @DBalazada drops another massive revelation:-- Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 21, 2026
IRGC Gen. Esmail Qaani is selling billions in smuggled oil for the regime, and has personally stolen $700 million. The stolen funds are reportedly in foreign bank accounts and real estate outside Iran 👇 pic.twitter.com/nW2BsG1IPS
***