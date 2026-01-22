Thursday, Jan 22, 2026

صفحه نخست » قاآنی و شریک افغانش؛ روایت یک فساد ۴ میلیارد دلاری در قلب سپاه

قاآنی ۷۰۰ میلیون دلار به حساب خارجی منتقل کرده است

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل - سپاه پاسداران ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی است؛ نهادی که مستقیماً به علی خامنه‌ای گزارش می‌دهد. با این حال، ما از طریق یک منبع مطلع، به اطلاعاتی بسیار حساس و شگفت‌انگیز دست یافته‌ایم که از ترک‌های جدی در درون این نیروی نظامی حکایت دارد.

bannerlarge.jpgبر اساس این اطلاعات، یکی از فرماندهان بسیار ارشد سپاه بیش از آن‌که به بقای سازمان بیندیشد، منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده است.

کمال‌الدین نبی‌زاده را بهتر بشناسیم؛ عضوی از سپاه پاسداران با ریشه افغان که سال‌ها در روسیه زندگی کرده و به‌تازگی به افغانستان بازگشته است. او ارتباطات نزدیکی با طالبان دارد.

nabizadehpass.jpgنبی‌زاده تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در گذشته، او به قاسم سلیمانی نزدیک بود و امروز نیز روابط بسیار نزدیکی با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، دارد.

این دو نفر نه‌تنها در عرصه سیاسی، بلکه در فعالیت‌های اقتصادی نیز به شرکای نزدیک تبدیل شده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ماست، قاآنی از طریق نبی‌زاده اقدام به فروش اموال سپاه به روسیه کرده است؛
از جمله تجهیزات نفتی، کشاورزی و حتی تسلیحات نظامی. هدف از این معاملات، دور زدن تحریم‌های آمریکا بوده است.

اما این سازوکار چگونه عمل می‌کند؟

در اسناد رسمی، محموله‌ها به‌عنوان صادرات ذرت ثبت می‌شوند. ولی این فقط یک پوشش جعلی است. در مدارک، نام گیرنده واقعی ذکر نمی‌شود. کالاها از طریق شرکت‌های صوری عبور می‌کنند و در نهایت به شرکت‌هایی ایرانی می‌رسند که ظاهراً ماهیت نظامی ندارند.

به این ترتیب، ردیابی پول دشوار می‌شود و منابع مالی سپاه به‌راحتی از کشور خارج می‌گردد. تا اینجا، همه‌چیز شبیه یک شبکه کلاسیک دور زدن تحریم‌ها به نظر می‌رسد.

اما در ایران، وقتی پای پول وسط باشد، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود. طبق اطلاعات ما، حجم معاملات اخیر میان ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.

اما نکته کلیدی اینجاست: تمام این پول به سپاه نمی‌رسد.

بر اساس گفته منابع آگاه، حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این مبالغ، مستقیماً به جیب قاآنی و نبی‌زاده رفته است.

سؤال اینجاست: این دو فرد که هر دو تحت تحریم‌های سنگین هستند، با این پول‌ها چه می‌کنند؟

اینجاست که شخص سومی وارد شبکه انتقال پول می‌شود.

wife.jpgزکیه، همسر کمال‌الدین نبی‌زاده.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، او تنها به زبان مادری خود خواندن و نوشتن می‌داند.

با این حال، تقریباً تمام دارایی‌ها به نام او ثبت شده است؛

از املاک و حساب‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری‌ها. روی کاغذ، همه‌چیز به نام اوست.

از جمله، قرارداد یک هتل در ازبکستان که به نام همسر نبی‌زاده ثبت شده است.

hotel.jpg
همچنین، در یک مجتمع لوکس در مسکو، دو آپارتمان به نام او وجود دارد.

moscow.jpg
علاوه بر این‌ها، یک ویلای مجلل در ترکیه نیز متعلق به این خانواده است.

turkey.jpgاین‌ تنها بخشی کوچکی از دارایی‌های آن‌هاست.

با این روش است که به گفته منابع ما، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، صدها میلیون دلار از منابع سپاه را اختلاس می‌کند؛

پول‌هایی که خارج از ایران، خارج از حساب‌های رسمی و خارج از هرگونه نظارت نگهداری می‌شوند و نهایتاً به جیب شخصی او و نبی‌زاده می‌روند.

این گزارش نشان می‌دهد که چهره‌های ارشد سپاه پاسداران به این واقعیت رسیده‌اند که باید خود را برای «روز بعد» آماده کنند؛

روزی که شاید دیگر خبری از جمهوری اسلامی نباشد.

***

مطلب بعدی...
movie.jpg
۸۰۰ سینماگر بین‌المللی خواستار بازنگری روابط جشنواره‌های فیلم با جمهوری اسلامی شدند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily22-1.jpg
معصومه شیخ حسنی دختر کامبیز شیخ حسنی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در کانادا
goftar14-1.jpg
مداح ژیگول حکومتی کیست
one19.jpg
امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروهوایی که در دادگاه گفت مفسد فی السما است
newso.jpg
زمانی که ایران و اسرائیل بهترین دوستان هم بودند!
daily22.jpg
شیما سعیدی فرزند سردار حاج علی سعیدی (عیوضی) در امریکا
goftar29-1.jpg
نیروی هوایی ایران در لیست ضعیف ترین کشورها
daily21-3.jpg
گمشده ها در ختم مادر شریعتمداری پیدا شدند
one21-1.jpg
از فرحناز پهلوی تا نتیجه اشرف پهلوی در تظاهرات ایرانیان نیویورک

از سایت های دیگر

تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
عکسی دردناک | پسرِ مامان
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
newso.jpg
تصاویری آخرالزمانی که از کنیا وایرال شد
daily21-4.jpg
کلاسهای آموزشی کلاشینکف برای کودکان بسیجی
gtv.jpg
زیباترین و خوشتیپ ترین های نسل جدید هالیوود
daily_banner.jpg
روح الله فخار طوسی مشهور به روحی طوسی فرزند محمد جواد فخار طوسی، مدرس حوزه علمیه قم

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy