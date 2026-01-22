صدها چهره سرشناس سینمای جهان با صدور بیانیهای، سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرده و خواستار بازنگری نهادهای فرهنگی و هنری در روابط خود با جمهوری اسلامی شدند
ایران اینترنشنال - ۸۰۰ سینماگر بینالمللی در بیانیهای با محکوم کردن کشتار معترضان در ایران، از نهادهای مستقل بینالمللی، جشنوارههای فیلم، نهادهای فرهنگی و هنری و جامعه جهانی فیلمسازان و هنرمندان خواستند روابط خود را با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بازبینی و از مردم ایران حمایت کنند.
ژولیت بینوش، ماریون کوتیار و کامیل کوتن، بازیگران فرانسوی، یورگوس لانتیموس، کارگردان یونانی، زر امیرابراهیمی، شیرین نشاط و گلشیفته فراهانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه آمده است: «با خشم، اندوه و احساس عمیق مسئولیت اخلاقی، جنایتهای سازمانیافتهای را که جمهوری اسلامی ایران علیه غیرنظامیان معترض مرتکب شده است، به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم.»
این بیانیه افزود: «جمهوری اسلامی بهجای شنیدن صدای مردم، تصمیم گرفته است با گلوله جنگی، کشتار گسترده، بازداشتهای فراگیر، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و قطع سراسری اینترنت پاسخ دهد.»
این سینماگران تاکید کردند قطع عمدی اینترنت و سرکوب رسانهها، تلاشی آشکار برای پنهانکردن این جنایتها و جلوگیری از ثبت حقیقت است و اقدامات جمهوری اسلامی را نقض آشکار و نظاممند تمامی حقوق بنیادین بشر، از جمله حق زندگی، آزادی، کرامت انسانی و امنیت و مصداق روشن جنایت علیه بشریت خواندند.