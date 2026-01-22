اعتراضات سراسری اخیر در ایران که از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ / اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، با سرکوب خونینی در میانهٔ دی‌ماه / اوایل ژانویه ۲۰۲۶ مواجه شد که به کشتار گستردهٔ معترضان انجامید. هم‌زمان، از ۱۸ دی‌ماه / ۷ ژانویه قطع گستردهٔ اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی اعمال شد.

ابعاد گسترده کشتار تظاهرکنندگان، خبر از «جنایت بر علیه بشریت» می دهد. گزارش های مختلف از سه تا بیست هزار کشته شده حکایت می کنند. گزارش‌های مختلف همچنین از بازداشت هزاران نفر خبر می‌دهند. «هرانا»، خبرگزاری حقوق بشر ایران، در گزارش ۳۰ دی ۱۴۰۴/ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ خود تعداد بازداشت‌شدگان را در ۱۸۸ شهر از ۳۱ استان کشور، ۲۶٬۰۱۵ نفر اعلام کرده است.

با توجه به قطع اینترنت و تلفن و محدودیت شدید دسترسی به اخبار و منابع در داخل ایران، گمان می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

در میان بازداشت‌شدگان، کودکان ۱۳ یا ۱۴ ساله، نوجوانان زیر ۱۸ سال، زنان و مردان از اقشار مختلف و در رده‌های سنی گوناگون تا ۵۰ سال دیده می‌شوند. بسیاری از بازداشت‌شدگان مجروح هستند. خانواده‌های بسیاری از آنان از وضعیت یا محل نگهداری‌شان بی‌اطلاع‌اند. بازداشت‌شدگان از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل انتخابی محروم هستند.

رویه ۴۷ سال گذشته در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان در معرض شکنجه و تجاوز سیستماتیک قرار دارند. دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تعدادی از بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه یا فشار شدید روحی وادار کنند در مقابل تلویزیون روایت مورد نظر حکومت را بیان کنند. این رویه که به «اعترافات اجباری» معروف است، در میان ایرانیان به‌خوبی شناخته شده است.

در روزهای اخیر، بسیاری از رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی خواستار «شدت عمل» در برخورد با بازداشت‌شدگان شده‌اند. غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در ۲۹ دی‌ماه / ۱۹ ژانویه تأکید کرد که «بدون تعلل» به مجازات بازداشت‌شدگان رسیدگی خواهد شد: «محاکمه و مجازات به‌موقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، به‌ویژه عناصر اصلی، موجب بازدارندگی می‌شود.»

او چند روز پیش‌تر نیز تظاهرکنندگان را «اغتشاش‌گر و عناصر ضد امنیتی» مرتبط با اسرائیل و آمریکا خوانده و تأکید کرده بود: «معتقدیم برای بازدارنده بودن نوع مواجهه با عناصر آشوبگر، نباید تأخیر و تعللی در کار باشد؛ نباید محاکمه و مجازات اغتشاشگران به چند ماه دیگر موکول شود.»