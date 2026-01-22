شاهزاده نشان داد که می‌تواند تندر و آذرخش مردم را رها کند

و اشغاگران ایران را به بلرزاند؛ به هراس افکند

اوست که اکنون پشت فرمان توفان‌های ایران نشسته است

*

بسیاری که ایران را نمی‌بینند

چشم دیدن شاهزاده را هم ندارند

بسیاری که با ایران همگام نیستند

شاهزاده را هم نمی‌توانند ببینند

*

رگبار مسلسل‌ها، جوی‌های خون

راه‌های ایرانیان را

از راههای جانیان دینی کرده است

*

شاهزاده چون نیاکان‌اش همدل ایران است

و شیخ که جنگل هیولاهاست همدل دین‌اش

آنان که فرق شهر و بیابان

فرقش شاه و شیخ را نمی‌بینند

چشم دیدن شاهزاده را هم ندارند

*

آنان که پرچمی دیگر را می‌بوسند

و با دیدن شیر و خورشید روی برمی‌گردانند

چشم دیدن شاهزاده را هم ندارند

*

لشکریان تار و مار شده رفقا

که از زمان، شکست خوده‌اند

و از دیوار کج بینش‌شان پی‌درپی

با مُخ به زمین خورده‌اند

و ندیدنِ ایران را از ایدئولوژی‌شان آموخته‌اند

چشم دیدن شاهزاده را هم ندارند

*

چپ‌های ولایی که جهان ولایی را

به جهان آزاد ترجیح می‌دهند

وعشق‌شان به عزه و لبنان ناموسی‌ست

آنان که سندرم شدیدِ اسرائیل‌ستیزی و غرب ستیزی

سازه‌های شناختی‌شان را به هم ریخته است

چنان‌که خون جوانان ایرانی را در خیابان‌ها نمی‌ توانند ‌بینند

چشم دیدن شاهزاده را هم ندارند

*

رضا فرمند