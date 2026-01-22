Thursday, Jan 22, 2026

صفحه نخست » چرا این‌همه «جناب سرهنگ» داریم؟ گیله‌مرد

Gileh_Mard.jpgمی‌شود بما بفرمایید چرا حکومت ایران این‌همه «جناب سرهنگ» دارد؟

ما هر گوشه و کنار را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همهٔ این چماق‌به‌دستان و آدمکشان درجهٔ سرهنگی دارند! مگر درجهٔ سرهنگی را کیلویی می‌فروشند؟

آخر مگر می‌شود هر میرزا حسینقلی‌خان پیزی افندی دبنگ شیره‌مال یاردان‌قلی بنگی؛ که قرابینه و قمه و قداره به کمرش بسته و قیافه‌اش هم به نیمرخ گوز فیثاغورث می‌ماند و انگار هفتصد سال است حمام نرفته است؛ درجهٔ سرهنگی داشته باشد؟

در دورهٔ آن اعلیحضرت رحمتی، برای رسیدن به درجهٔ سرهنگی باید کلی جان کند و کلی آموزش دید؛ یک ضرب‌المثلی هم بود که می‌گفتند:
«دویست من استخوان باید که صد من بار بردارد.»

اما حالا انگار می‌روند از کوچه‌پس‌کوچه‌ها و برزن‌ها و محلات هزار‌توی چاله‌میدان و دروازه‌غار و یافت‌آباد و نازی‌آباد و خانی‌آباد، یک مشت دله‌دزدان قمه‌کش و پهلوان‌پنبه‌های پیزری و گردنه‌گیرها و معرکه‌گیرها و کفتر‌بازان و چماق‌الشریعه‌ها و معتقدان به سلام و صلوات و تکبیر و ایضاً اراذل و اوباش و اشرار را جمع می‌کنند،
یک عالمه پیزر لای پالان‌شان می‌چپانند،
یک درجهٔ سرهنگی روی دوش‌شان می‌چسبانند،
یک موزر و یک چماق هم دست‌شان می‌دهند،
می‌گویند: «جناب سرهنگ! حالا برو آدم بکش!»

گیله‌مرد (حسن رجب‌نژاد)
طرح از: اردشیر محصص

IMG_3190.jpeg

مطلب بعدی...
Reza_Farmand_2.jpg
آنانی که چشم دیدن شاهزاده را ندراند، رضا فرمند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily22-1.jpg
معصومه شیخ حسنی دختر کامبیز شیخ حسنی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در کانادا
goftar14-1.jpg
مداح ژیگول حکومتی کیست
one19.jpg
امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروهوایی که در دادگاه گفت مفسد فی السما است
newso.jpg
زمانی که ایران و اسرائیل بهترین دوستان هم بودند!
daily22.jpg
شیما سعیدی فرزند سردار حاج علی سعیدی (عیوضی) در امریکا
goftar29-1.jpg
نیروی هوایی ایران در لیست ضعیف ترین کشورها
daily21-3.jpg
گمشده ها در ختم مادر شریعتمداری پیدا شدند
one21-1.jpg
از فرحناز پهلوی تا نتیجه اشرف پهلوی در تظاهرات ایرانیان نیویورک

از سایت های دیگر

انواع مستی کدام است؟
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
انواع مستی کدام است؟

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
goftar21.jpg
شباهت های شگفت انگیز و باورنکردنی طبیعت ایران و امریکا
newso.jpg
تصاویری آخرالزمانی که از کنیا وایرال شد
daily21-4.jpg
کلاسهای آموزشی کلاشینکف برای کودکان بسیجی
gtv.jpg
زیباترین و خوشتیپ ترین های نسل جدید هالیوود

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy