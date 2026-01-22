Thursday, Jan 22, 2026

طراح خروج مخفیانه ماچادو از ونزوئلا: عملیات نجات آمریکایی‌ها از ایران در جریان است

rescue.jpgیورونیوز - برایان استرن، طراح، هدایت‌کننده و مجری عملیات خروج مخفیانه ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل از ونزوئلا، در گفتگو با یورونیوز گفت که همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، تیم او در حال اجرای عملیاتی برای نجات شهروندان آمریکایی از ایران و انتقال آن‌ها به کشورهای همسایه است.

همزمان با سرکوب خونین اعتراضات از سوی رژیم ایران و تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران، سفارت مجازی ایالات متحده در ایران روز ۱۳ ژانویه با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی حاضر در ایران خواست که فورا کشور را ترک کنند.

در این اطلاعیه آمده است: «شهروندان ایالات متحده باید همین حالا ایران را ترک کنند. برای خروج، در صورت امن بودن، مسیرهای زمینی به ارمنستان و ترکیه را در نظر بگیرید.

همچنین بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه در آخرین لحظه از تصمیم خود برای حمله به ایران عقب‌نشینی کرده است. این در حالی است که ایران روز چهارشنبه در پی افزایش تنش‌ها و احتمال حمله آمریکا حریم هوایی خود را بست. همچنین گزارش‌هایی از پرواز جنگنده‌های «میگ-۲۹» نیروی هوایی ارتش ایران منتشر شده است.

آژانس ایمنی هوانوردی اروپا روز جمعه به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد که در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران و احتمال حمله آمریکا از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. بسیاری از هواپیمایی‌های بین‌المللی نیز در حال حاضر پرواز‌های خود از مبدا یا به مقصد ایران را لغو کرده‌اند.

برایان استرن، بنیان‌گذار و رئيس هیات مدیره «بنیاد امداد و نجات گاو خاکستری» (Grey Bull Rescue) که طراحی، هدایت و اجرای عملیات خروج مخفیانه ماریا کورینا ماچادو از ونزوئلا را بر عهده داشت، گفت که اکنون در حال اجرای عملیاتی با نام «استاد شطرنج» (Chess Master) برای نجات شهروندان آمریکایی از ایران است. به گفته او این عملیات در زمان اوج اعتراضات و سرکوب خونین رژیم نیز جریان داشته است.

آقای استرن گفت: «ما در حال انجام عملیاتی با نام "استاد شطرنج" هستیم که پاسخ بنیاد امداد و نجات گاو خاکستری به وضعیت ایران برای نجات آمریکایی‌ها و متحدان از ایران و انتقال آن‌ها از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به کشورهای همسایه است.»

او افزود: «نیروها و تجهیزات ما در حال حاضر در داخل ایران هستند.»

برایان استرن درباره چگونگی انجام چنین عملیاتی گفت: «روند این است که افراد برای کمک با ما تماس می‌گیرند و ما بر اساس سطح تهدید و گزینه‌های موجود، بهترین و امن‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنیم. مثلا درباره ایران، شرایط هر روز ممکن است تغییر کند. الان حریم هوایی باز است و می‌شود با پرواز خارج شد. اما هفته گذشته حریم هوایی بسته بود و امکان خروج هوایی وجود نداشت. بنابراین بسته به روز و شرایط، تصمیم می‌گیریم چه روشی قابل اجراست.»

او تاکید کرد که تمرکز تیمش در حال حاضر بر خروج شهروندان آمریکایی از ایران است و برای این کار از آمریکایی‌ها پولی دریافت نمی‌کند.

آقای استرن همچنین گفت که هیچ یک از گروه‌های اپوزیسیون ایران تاکنون برای عملیات امداد و نجات با او تماس نگرفته‌اند، با این حال گفت: «تعجب نمی‌کنم اگر در آینده چنین اتفاقی بیفتد.»

او درباره سازوکار سازمان و مشتریانش گفت: « سازمان ما دو بخش دارد. یک بخش، بنیاد خیریه است که آمریکایی‌ها را رایگان نجات می‌دهد. بخش دیگر، یک مجموعه انتفاعی است که ممکن است برای مشتریان دیگری کار کند، مثلا یک دولت خارجی یا یک شرکت. مشتریان آن بخش محرمانه هستند و ما آن‌ها را اعلام نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانم درباره این که آیا دولتی با ما تماس گرفته است یا نه اظهار نظر کنم.»

عملیات خروج مخفیانه ماچادو

برایان استرن درباره عملیات خروج مخفیانه ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل از این کشور که «عملیات دینامیت طلایی» نام داشت، گفت: «ما ماریا کورینا ماچادو را از ونزوئلا خارج کردیم و با استفاده از یک تیم زمینی، یک عنصر دریایی و یک عنصر هوایی، او را تا نروژ همراهی کردیم و رساندیم.»

خانم ماچادو در ماه دسامبر، با وجود ممنوعیت سفر و تهدید مقامات قضایی ونزوئلا مخفیانه از این کشور خارج شد و ساعاتی پس از آن‌که دخترش به نمایندگی از او جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، به اسلو رسید و در میان هوادارانش سخنرانی کرد.

آقای استرن درباره این عملیات گفت: «او برای چندین ماه در خانه امن در ونزوئلا مخفی شده بود. ما باید او را از خانه امن به یک قایق منتقل می‌کردیم. بعد آن قایق باید به قایق دیگری می‌رسید، سپس آن قایق به خشکی رسید و بعد او به هواپیما منتقل‌ شد و به نروژ پرواز ‌کرد.»

به گفته آقای استرن دولت آمریکا هیچ دخالت یا مشارکتی در این عملیات نداشت. او افزود که هزینه عملیات گروهش از طریق کمک‌های مردم تامین می‌شود و هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند.

