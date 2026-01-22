یورونیوز - برایان استرن، طراح، هدایت‌کننده و مجری عملیات خروج مخفیانه ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل از ونزوئلا، در گفتگو با یورونیوز گفت که همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، تیم او در حال اجرای عملیاتی برای نجات شهروندان آمریکایی از ایران و انتقال آن‌ها به کشورهای همسایه است.

همزمان با سرکوب خونین اعتراضات از سوی رژیم ایران و تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران، سفارت مجازی ایالات متحده در ایران روز ۱۳ ژانویه با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی حاضر در ایران خواست که فورا کشور را ترک کنند.

در این اطلاعیه آمده است: «شهروندان ایالات متحده باید همین حالا ایران را ترک کنند. برای خروج، در صورت امن بودن، مسیرهای زمینی به ارمنستان و ترکیه را در نظر بگیرید.

همچنین بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه در آخرین لحظه از تصمیم خود برای حمله به ایران عقب‌نشینی کرده است. این در حالی است که ایران روز چهارشنبه در پی افزایش تنش‌ها و احتمال حمله آمریکا حریم هوایی خود را بست. همچنین گزارش‌هایی از پرواز جنگنده‌های «میگ-۲۹» نیروی هوایی ارتش ایران منتشر شده است.

آژانس ایمنی هوانوردی اروپا روز جمعه به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد که در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران و احتمال حمله آمریکا از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. بسیاری از هواپیمایی‌های بین‌المللی نیز در حال حاضر پرواز‌های خود از مبدا یا به مقصد ایران را لغو کرده‌اند.

برایان استرن، بنیان‌گذار و رئيس هیات مدیره «بنیاد امداد و نجات گاو خاکستری» (Grey Bull Rescue) که طراحی، هدایت و اجرای عملیات خروج مخفیانه ماریا کورینا ماچادو از ونزوئلا را بر عهده داشت، گفت که اکنون در حال اجرای عملیاتی با نام «استاد شطرنج» (Chess Master) برای نجات شهروندان آمریکایی از ایران است. به گفته او این عملیات در زمان اوج اعتراضات و سرکوب خونین رژیم نیز جریان داشته است.

آقای استرن گفت: «ما در حال انجام عملیاتی با نام "استاد شطرنج" هستیم که پاسخ بنیاد امداد و نجات گاو خاکستری به وضعیت ایران برای نجات آمریکایی‌ها و متحدان از ایران و انتقال آن‌ها از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به کشورهای همسایه است.»

او افزود: «نیروها و تجهیزات ما در حال حاضر در داخل ایران هستند.»