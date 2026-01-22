سریزدی که در سازمان دولتی «پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود» استرالیا (CSIRO) مشغول به کار بود، پنج‌شنبه دوم بهمن پس از تفهیم اتهام «اقدام برای تدارک یا برنامه‌ریزی یک عمل تروریستی»، در دادگاه بدوی منطقه بریزبن حاضر شد.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد این جوان ۲۴ ساله پس از انتشار گزارش‌هایی درباره محتوای آنلاین منتسب به او، تحت رصد نیروهای ضدتروریسم استرالیا قرار گرفت.

الی مک‌دونالد، دادستان فدرال، در جلسه دادگاه اعلام کرد اتهامات علیه سریزدی به پیام‌هایی در مسنجر فیس‌بوک مربوط است که در یک گروه خصوصی با بیش از ۵۰ عضو رد و بدل شده است.

مک‌دونالد گفت: «متهم برنامه‌هایی برای رهبری یک شورش در گلد کوست در روز ملی استرالیا داشت و این برنامه‌ها شامل استفاده از کوکتل مولوتوف می‌شد. برای این منظور نیز اقدام به تهیه لوازم و تجهیزات لازم کرده بود.»

به گفته دادستان، سریزدی در پیامی دیگران را به مشارکت در حمله ترغیب کرده بود: «من قرار است ۲۶ ژانویه [ششم بهمن] رهبری شورش‌های گلد کوست را بر عهده داشته باشم. اگر افرادی را در ملبورن می‌شناسید، به آن‌ها خبر بدهید تا از حالا شروع به خرید بطری‌های ودکا کنند و آن‌ها را به‌صورت دسته‌ای ذخیره کنند.»

او در پیامی دیگر گفته بود: «اگر بازداشت شدید، نکته کلیدی این است که آرام و خونسرد بمانید. هنگام بازجویی به آن‌ها یادآوری کنید کاری که انجام داده‌اید، با توجه به مسیر کنونی کشور کاملا منطقی بوده است.»

در پیام دیگری منتسب به سریزدی آمده است: «پیش از آن که در ۲۶ ژانویه میدان نبرد را ترک کنم، در صورتی که جانم را از دست بدهم، چند آرزو دارم.»

اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله‌ تروریستی در شرایطی علیه سریزدی مطرح می‌شود که تهاجم مرگبار به مراسم یهودیان در ساحل بوندای سیدنی در ۲۳ آذر، ۱۵ کشته بر جای گذاشت.

عاملان حمله سیدنی پدر و پسری به نام ساجد و نوید اکرم بودند.