ایران اینترنشنال - دادگاهی در استرالیا پرونده سپهر سریزدی، دانشجوی دکتری و پژوهشگر حوزه رباتیک، را به اتهام «تلاش برای انجام حمله تروریستی» با استفاده از کوکتل مولوتوف در منطقه گلد کوست بررسی کرد و با رد درخواست آزادی به قید وثیقه، حکم به ادامه بازداشت او داد.
سریزدی که در سازمان دولتی «پژوهشهای علمی و صنعتی همسود» استرالیا (CSIRO) مشغول به کار بود، پنجشنبه دوم بهمن پس از تفهیم اتهام «اقدام برای تدارک یا برنامهریزی یک عمل تروریستی»، در دادگاه بدوی منطقه بریزبن حاضر شد.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد این جوان ۲۴ ساله پس از انتشار گزارشهایی درباره محتوای آنلاین منتسب به او، تحت رصد نیروهای ضدتروریسم استرالیا قرار گرفت.
الی مکدونالد، دادستان فدرال، در جلسه دادگاه اعلام کرد اتهامات علیه سریزدی به پیامهایی در مسنجر فیسبوک مربوط است که در یک گروه خصوصی با بیش از ۵۰ عضو رد و بدل شده است.
مکدونالد گفت: «متهم برنامههایی برای رهبری یک شورش در گلد کوست در روز ملی استرالیا داشت و این برنامهها شامل استفاده از کوکتل مولوتوف میشد. برای این منظور نیز اقدام به تهیه لوازم و تجهیزات لازم کرده بود.»
به گفته دادستان، سریزدی در پیامی دیگران را به مشارکت در حمله ترغیب کرده بود: «من قرار است ۲۶ ژانویه [ششم بهمن] رهبری شورشهای گلد کوست را بر عهده داشته باشم. اگر افرادی را در ملبورن میشناسید، به آنها خبر بدهید تا از حالا شروع به خرید بطریهای ودکا کنند و آنها را بهصورت دستهای ذخیره کنند.»
او در پیامی دیگر گفته بود: «اگر بازداشت شدید، نکته کلیدی این است که آرام و خونسرد بمانید. هنگام بازجویی به آنها یادآوری کنید کاری که انجام دادهاید، با توجه به مسیر کنونی کشور کاملا منطقی بوده است.»
در پیام دیگری منتسب به سریزدی آمده است: «پیش از آن که در ۲۶ ژانویه میدان نبرد را ترک کنم، در صورتی که جانم را از دست بدهم، چند آرزو دارم.»
اتهام برنامهریزی برای انجام حمله تروریستی در شرایطی علیه سریزدی مطرح میشود که تهاجم مرگبار به مراسم یهودیان در ساحل بوندای سیدنی در ۲۳ آذر، ۱۵ کشته بر جای گذاشت.
عاملان حمله سیدنی پدر و پسری به نام ساجد و نوید اکرم بودند.
ترغیب سایرین به آموختن تیراندازی
دادستان فدرال در ادامه سخنان خود گفت سریزدی به دیگر اعضای گروه توصیه کرده بود «نحوه تیراندازی با سلاح گرم را در میدانهای تیر یاد بگیرند»، برای استخدام در سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا و نیروهای دفاعی درخواست دهند و سپس «عملیات داخلی برای سرنگونی استبداد را آغاز کنند».
مکدونالد تاکید کرد با توجه به «رویدادهای اخیر» در استرالیا، محتوای این اظهارات «بهطور آشکار بسیار نگرانکننده» است.
او ضمن مخالفت با آزادی متهم هشدار داد: «با توجه به وضعیت ذهنی او، عملا هیچ شرطی وجود ندارد که بتواند فردی را که حاضر است در راه ایدئولوژی خود جان دهد، مهار کند.»
در سوی دیگر، هلن شیلتون، وکیل مدافع سریزدی، اعلام کرد موکلش یک فرد دانشگاهی بوده که برای پیشرفت شغلی از سیدنی به بریزبن نقل مکان کرده، اما بهتدریج دچار انزوا شده است.
شیلتون گفت: «او تا حدی تحت تاثیر افرادی قرار گرفت که با آنها ارتباط داشت.»
به گفته او، سریزدی احساس میکرد باید اقدامی انجام دهد تا «توجهها را به مسیری که جهان و دولت [استرالیا] در پیش گرفتهاند جلب کند»، اما «هرگز قصد آسیب رساندن به کسی را نداشته» است.
به گزارش ایبیسی نیوز، اتهامات مطرحشده علیه سریزدی همکاران پیشین او را شگفتزده کرده است.
یکی از این افراد در مصاحبه با ایبیسی نیوز، سریزدی را «یک جنتلمن واقعی» و فردی «بسیار باهوش» توصیف کرد.
فرد دیگری نیز گفت سریزدی از نظر شغلی «بسیار باهوش و باانگیزه» بود و در عین حال شخصیتی اجتماعی داشت.
حکم دادگاه به ادامه بازداشت
پنهلوپه هی، قاضی پرونده، با رد درخواست آزادی سریزدی به قید وثیقه اعلام کرد متهم اظهارات روشنی درباره باورهای خود بیان کرده است؛ از جمله اینکه دولت استرالیا را «اقتدارگرا» میداند و خواهان جایگزینی آن با نوعی نظام حکمرانی «سایبرنتیک» است.
دادگاه تاکید کرد خطر وارد آمدن آسیب جدی به چندین نفر به اندازهای است که امکان آزادی سریزدی وجود ندارد.
بر این اساس، متهم در بازداشت موقت باقی میماند و رسیدگی به پرونده او ماه آینده از سر گرفته خواهد شد.
پلیس ایالت کوئینزلند در بیانیهای اعلام کرد در حال حاضر هیچ تهدید مستقیم و فعالی علیه شهروندان یا رویدادهای آتی وجود ندارد و هیچ گزارشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن یک گروه مشخص در توطئههای خشونتآمیز دریافت نشده است.