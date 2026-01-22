از کشته، پُشته ساخته بودند؛ روایت‌های از سرکوب در اصفهان، یزد، گیلان

هشدار: خواندن برخی جزییات شاید برای همه مناسب نباشد

مریم دهکردی - ایران وایر

بیش از ۳۰۰ساعت از قطع سراسری اینترنت در ایران می‌گذرد. ۹۰میلیون ایرانی در انزوا و بی‌ارتباطی گرفتارند و معدود کسانی که موفق می‌شوند این سد عظیم سرکوب را پشت سر بگذارند مشاهدات خود از روزهای ۱۸ و ۱۹دی را به رسانه‌ها می‌رسانند. روایت‌هایی که گوشه‌ای از جنایت علیه معترضان ایران را روشن می‌کند.

این گزارش به روایت‌ شاهدان عینی از اعتراضات در استان‌های اصفهان، گیلان، مازندران و یزد می‌پردازد.

***

«این‌جا حمام خون به راه انداختند بی‌شرف‌ها.»

این اولین جمله‌ایست که می‌نویسد. زن جوانی که در اصفهان زندگی می‌کند و می‌گوید آنچه دیده تا ابد از مقابل چشمانش نخواهد رفت: «اصفهان عزادار است. از هر کس بپرسید یکی دو نفر و حتی چند نفر از اطرافیانش کشته شده‌اند. سر هر کوچه و توی هر محله پر است از بنرهای سیاه و حجله‌های جوانان. خواهر بزرگم که دوران جنگ را دیده، می‌گوید شهر شبیه آن روزهاست.»

او از کشتار گسترده شهروندان در «سه‌راه سیمین» حرف می‌زند. منطقه‌ای که به گفته کسانی که اصفهان را به‌خوبی می‌شناسند در جنبش‌های اجتماعی به دلایل مختلف محل گردهمایی معترضان است و حکومت هم دلایل کافی برای سرکوب در آن را دارد.

شهروندی که از اصفهان با «ایران‌وایر گفتگو کرده، می‌گوید: «من حداقل ۸نفر را می‌شناسم که در سه‌راه سیمین کشته شدند. «راشد صالح» یکی از نزدیکان ما در اعتراضات ۱۸دی در این محل کشته شد. شب ۱۹دی هفت نفر از دوستانش به دادخواهی راشد بیرون رفتند و همه با شلیک به سر در همین منطقه کشته شدند. پیکرهای یکی دو نفرشان هم تحویل داده نشده. گفته‌اند: «گم شده.». در ازای تحویل پیکر راشد و بقیه هم هر کدام ۵۰۰میلیون پول گرفتند.»

سه راه سیمین، یک چهارراه عریض و بزرگ است که از جنوب به زندان «دستگرد» منتهی می‌شود: «نمی‌دانم چرا به این چهارراه می‌گویند سه راه سیمین اما جنوب آن به منطقه نصرآباد و بلوار کشاورز منتهی می‌شود. اغلب مردمی که از شهرهای «مبارکه» یا «زرین‌شهر» د وارد اصفهان می‌شوند از این منطقه می‌گذرند. ابتدای بلوار کشاورز هم زندان دستگرد است. بعد از زندان می‌رسید به سه‌راه سیمین. بچه‌های نترس اصفهان ساکن این منطقه هستند. از شمال سه‌راه سیمین هم به «صفه» و منطقه «امیرحمزه» می‌رسد که باز اغلب مهاجرهای لر و خوزستانی‌ آنجا زندگی می‌کنند. از سمت چپ سه راه‌سیمین هم می‌رسد به میدان آزادی و دروازه شیراز که بزرگترین میدان شهر اصفهان است. این منطقه محل مناسبی برای سرازیر شدن جمعیت معترض است و حکومت هم آن را از دست نمی‌دهد چون می‌داند مردم از اینجا سرازیر می‌‌شوند به سمت زندان برای همین بی‌رحمانه اینجا کشتار شده است.»

این شاهد عینی به ایران‌وایر می‌گوید: «روی در و دیوار این منطقه پر از جای گلوله است. شبیه چیزی که از آبادان و خرمشهر بعد از جنگ عراق دیده‌اید.»

بیمارستان‌ها در اصفهان هم روایت غریبی دارند. برخی شهروندان می‌گویند آنقدر تعداد کشته‌شده‌ها زیاد بوده که پیکرها را با «خاور» به بیمارستان «الزهرا» منتقل کرده‌اند: «بیمارستان «غرضی» و «چمران» هم مملو از زخمی و جنازه بود. بیمارستان چمران تخصصی قلب است ولی با وانت کشته شده و زخمی می آوردند.»

او از حجم بی‌سابقه کشتار در اصفهان می‌گوید: «روز ۱۹دی آرامستان «باغ‌رضوان» اصفهان مثل روز قیامت بود. تابلویی که اسم کشته‌ها را نشان می‌داد هر ۲ ساعت یک‌بار آپدیت می‌شد و هر بار بین ۵۰ تا ۶۰ اسم را نشان می‌داد. امیدوارم یک روزی ویدیوهای باغ رضوان هم مثل کهریزک منتشر شود تا دنیا ببینید چه جنایتی رقم خورد.»



به گفته این شاهد عینی که چند عضو از فامیل خود را در اعتراضات اصفهان از دست داده است «غیرانسانی‌ترین» برخوردها با خانواده جان‌باخته‌ها در باغ‌رضوان صورت گرفته: «پیکر بی‌جان بچه‌های مردم را روی هم ریخته بودند. خانواده‌های مجبور بودند لابه‌لای پیکرها دنبال عزیزانشان بگردند. پیکر بعضی ها به قدری آسیب‌دیده و پر از کبودی بود که شناسایی نمی‌شد. بیشتر به سر و صورت زده بودند.»

او می‌گوید در اصفهان و شهرهایی مثل «یزدانشهر» از کشته، پشته ساخته بودند: «کارگرهای بیچاره شهرداری را وا داشته بودند خیابان را تمیز کنند و جنازه‌ها را جمع کنند. رگبار بسته بودند به مردم و هرکس در خیابان بود زده بودند؛ رهگذر، تماشاچی و معترض.»

پیشتر شاهدان عینی از کشتار و سرکوب شهروندان معترض در شهرهای «بهارستان» و «فلاورجان» و «شاهین‌شهر» نیز خبر داده بودند اما به دلیل بازداشت‌های فزاینده و قطعی اینترنت اطلاعات بیشتری درباره آمار کشته‌ها یا هویت‌ افراد بازداشت شده و کشته شده وجود ندارد.

یزد؛ چیزهایی دیدم که تا عمر دارم یادم نمی‌رود

در تمام مدتی که روایت می‌کند گریه امانش نمی‌دهد. خودش زخمی است و ساچمه‌ها دست و پا و تنش را زخمی کرده‌اند اما می‌گوید تیر ساچمه‌ای «اینطور که سلاح جنگی آوردند و مردم را به گلوله بستند مثل شوخی است.»

این شاهد عینی حالا بعد از گذشت بیش از دوازده روز از کشتار معترضان می‌گوید فضای شهر یزد همچنان امنیتی و نظامی است: «در تمام نقاط شهر ایست بازرسی‌ها فعال است. نه فقط خیابان‌های اصلی و ورودی و خروجی‌های شهر. توی کوچه و پس کوچه مسلح هستند. بدون هیچ دلیلی به‌صورت تصادفی ماشین‌‌ها را نگه می‌دارند و تلفن‌ها را می‌گردند برای همین مجبور شدم خیلی از ویدیوهایی که گرفتم، حذف کنم.»