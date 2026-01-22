الی امیدوار فعال اجتماعی: این ویدیو توسط همسر یکی از نیروهای سپاه ضبط شده : «امروز این لباسها را آتش میزنم؛ لباسهایی که بوی خون میدهند.
اینها لباسهای شوهر من است؛ کسی که در سپاه کار میکند، یک بسیجی، یک سپاهی که اسلحه روی مردم میکشد. من نمیخواهم همسر من این لباسها را بپوشد و اسلحه به روی مردم بکشد.
مردم از ما نفرت دارند. مردم حاضر نیستند ما را ببینند، حاضر نیستند ما در این جامعه باشیم. من نمیخواهم شوهرم مردم را بکشد. این لباسها را آتش میزنم. امشب.»
این ویدیو توسط همسر یکی از نیروهای سپاه ضبط شده :-- Ellie Omidvari (@ElhamOmidvari) January 22, 2026
«امروز این لباسها را آتش میزنم؛ لباسهایی که بوی خون میدهند. اینها لباسهای شوهر من است؛ کسی که در سپاه کار میکند، یک بسیجی، یک سپاهی که اسلحه روی مردم میکشد. من نمیخواهم همسر من این لباسها را بپوشد و اسلحه به روی مردم... pic.twitter.com/2OWohUGYlx
دختر لاریجانی از کار تعلیق شد؟