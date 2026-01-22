Thursday, Jan 22, 2026

صفحه نخست » الی امیدوار: این ویدیو توسط همسر یکی از نیروهای سپاه ضبط شده

1919.jpgالی امیدوار فعال اجتماعی: این ویدیو توسط همسر یکی از نیروهای سپاه ضبط شده : «امروز این لباس‌ها را آتش می‌زنم؛ لباس‌هایی که بوی خون می‌دهند.

این‌ها لباس‌های شوهر من است؛ کسی که در سپاه کار می‌کند، یک بسیجی، یک سپاهی که اسلحه روی مردم می‌کشد. من نمی‌خواهم همسر من این لباس‌ها را بپوشد و اسلحه به روی مردم بکشد.

مردم از ما نفرت دارند. مردم حاضر نیستند ما را ببینند، حاضر نیستند ما در این جامعه باشیم. من نمی‌خواهم شوهرم مردم را بکشد. این لباس‌ها را آتش می‌زنم. امشب.»

