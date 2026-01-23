ایران اینترنشنال - مارکو اکتاویو، سرمربی مشهور برزیلی که دوران پرافتخاری روی نیمکت تیم ملی فوتبال ساحلی داشت، در واکنش به کشته‌شدن محمد حاجی‌پور، گلر پیشین تیم ملی ایران، به دست جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در کنایه به جمهوری اسلامی نوشت: «چه زمانی به انسانیت می‌رسید؟»

اکتاویو با انتشار عکسی مشترک در کنار حاجی‌پور نوشت: «چه زمانی به انسانیت می‌رسید؟ تعصب، قدرت، پول... حاجی‌پور، دروازه‌بان فوق‌العاده، دوست فراموش‌نشدنی، دوستت دارم!»

همچنین صفحه «بیچ‌ساکر ورلدواید»، نهاد برگزارکننده مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی نیز با انتشار پستی در اینستاگرام، در واکنش به فاجعه، نوشت: «با اندوهی عمیق، از درگذشت محمد حاجی‌پور، دروازه‌بان ایرانی، در جریان اعتراضات ایران مطلع شدیم.

در این زمان بسیار دشوار، صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده و دوستان او ابراز می‌داریم. محمد عزیز، روحت شاد.»



