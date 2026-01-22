ویژه خبرنامه گویا - انتشار یادداشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در بخش «دیدگاه» روزنامه والاستریت ژورنال موجی از انتقادهای تند را در میان روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و نهادهای ناظر بر آزادی اینترنت برانگیخته است.
این تصمیم نهتنها از منظر اخلاق حرفهای رسانهای محل پرسش است، بلکه با سابقه گزارشهای دقیق همین روزنامه درباره سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران نیز در تناقض آشکار قرار دارد.
نهاد مستقل نتبلاکس که سالهاست قطعیها و محدودیتهای اینترنت در ایران را مستند میکند، در واکنش به این اقدام اعلام کرد که در تاریخ ۲۰ ژانویه والاستریت ژورنال یادداشتی را از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی منتشر کرده که روایت رسمی حکومت را ترویج میدهد. نتبلاکس در نامهای رسمی به تیم تحریریه این روزنامه تأکید کرده است که چنین مطالبی باید با «شفافسازی حیاتی» همراه باشند؛ از جمله اینکه یادداشت دقیقاً از چه طریقی ارسال شده است آیا بهصورت دیجیتال و از طریق اینترنت در حالی که همان حکومت همزمان دسترسی شهروندان خود به اینترنت را قطع کرده است.
در این نامه همچنین تصریح شده که باید روشن شود مخالفان حکومت بهدلیل محدودیتها و قطع سراسری اینترنت از دسترسی برابر به تریبونهای جهانی محروم بودهاند. به بیان دیگر، زمانی که یک حکومت نویسنده خود را به راحتی به رسانهای بینالمللی میرساند، میلیونها شهروند معترض حتی امکان رساندن صدای خود را ندارند. نتبلاکس از والاستریت ژورنال خواسته است این رویکرد را بهعنوان یک سیاست شفافیت به همه یادداشتهایی که در شرایط «خاموشی اینترنتی ملی» منتشر میشوند، تعمیم دهد.
در همین راستا، روزنامهنگار شناخته شده ایرانی-امریکایی یاشار علی، نیز انتشار این یادداشت را «ننگآور» توصیف کرده و نوشته است که این اقدام مستقیماً با گزارشهای دقیق خود والاستریت ژورنال درباره سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان در ایران در تضاد است. او تأکید میکند که هیچ ضرورتی ندارد به مقام یک رژیم آشکارا اقتدارگرا تریبون داده شود تا دروغ و انکار جنایت را ترویج کند، آن هم بدون راستیآزمایی یا حتی یک بخش توضیحی برای بررسی ادعاها.
به گفته یاشار علی، این یادداشت «مملو از دروغهای آشکار و انکار جنایت» است و عدم افزودن توضیح یا پنجرهای برای بررسی واقعیتها، ضربهای جدی به اعتبار حرفهای صفحه دیدگاه این روزنامه وارد میکند. او حتی متن کامل یادداشت را بازنشر کرده تا از هدایت ترافیک به نسخه اصلی جلوگیری کند؛ اقدامی که خود نشاندهنده شدت اعتراض به عادیسازی روایتهای رسمی یک حکومت سرکوبگر است.
