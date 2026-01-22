Thursday, Jan 22, 2026

پارلمان اروپا خواستار تروریستی‌ اعلام شدن سپاه و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شد

euirgc.jpgایران اینترنشنال - پارلمان اروپا بار دیگر به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی رای مثبت داد. نتیجه این رای‌گیری غیرالزام‌آور است و نظر شورای اتحادیه اروپا در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.

در این رای‌گیری که پنج‌شنبه دوم بهمن در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه انجام شد، از مجموع ۶۲۸ نماینده حاضر، ۵۶۲ نفر رای موافق، ۹ نفر رای مخالف و ۵۷ نفر رای ممتنع دادند.

این قطعنامه افزون بر موضوع سپاه پاسداران، بر لزوم اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا و تقویت حمایت‌ها برای مقابله با محدودیت‌های اینترنت در ایران تاکید کرد.

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از خیابان‌های تهران تا قلب پارلمان اروپا، پیام روشن است: ایران باید آزاد شود. ایران آزاد خواهد شد.»

به گفته متسولا، پارلمان اروپا بر لزوم هدف قرار دادن سرکوبگران، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و پاسخگو کردن عاملان جنایت‌ها تاکید دارد.

پارلمان اروپا پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۳ و در واکنش به سرکوب مردم ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد.

جوزپ بورل، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آن زمان اجرایی شدن این تصمیم را منوط به حکم قضایی دانست و گفت: «نمی‌شود چون کسی سازمانی را دوست ندارد، آن را تروریست بنامیم. اول به تصمیم یک دادگاه در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز داریم. پس از آن می‌شود موضوع را در سطح اتحادیه اروپا مطرح کرد.»

قرار است ایرانیان یک‌شنبه پنجم بهمن با برگزاری تجمعی اعتراضی در بروکسل، یکی از مطالبات خود یعنی قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را مطرح کنند. مقر شورای اتحادیه اروپا در بروکسل واقع است.

رییس پارلمان اروپا: با قاطعیت در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم

متسولا در ادامه اظهارات خود گفت پارلمان اروپا با اکثریتی قاطع رای به حمایت از آرمان‌های مردم ایران داده و خواستار پایان دادن به «سرکوب وحشیانه و قتل عام تظاهرکنندگان مسالمت‌جو، توقف فوری اعدام‌ها و قتل‌های حکومتی، و آزادی همه معترضان بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی» شده است.

او خطاب به «مردم شجاع ایران» نوشت: «حتی وقتی ارتباطات قطع می‌شود، صدای شما شنیده می‌شود. حتی وقتی تاریکی تحمیل می‌شود، شما دیده می‌شوید. شما تنها نیستید. پارلمان اروپا با قاطعیت در کنار شما ایستاده است.»

ژردن باردلا، عضو فرانسوی پارلمان اروپا، نیز در سخنرانی خود در این نهاد، جمهوری اسلامی را یک «رژیم دینی و آزادی‌ستیز» خواند و گفت حکومت ایران تنها «با سرکوب و ایجاد ترس» به حیات خود ادامه می‌دهد.

او اضافه کرد: «با وجود آزار و سرکوب‌ها، مردم ایران همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند. ما باید در کنار آنان بایستیم.»

اول بهمن، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، اعلام کرد فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، کشورهایی هستند که در مسیر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در اروپا مانع‌تراشی می‌کنند.

او افزود: «در حال تلاش برای اعمال فشار بر این سه کشور هستیم تا مقاومتشان شکسته شود.»

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.

خاویر میلی، رییس‌جمهوری آرژانتین، ۲۷ دی با امضای فرمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با آن را تروریستی اعلام کرد.

دولت استرالیا ششم آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.

اکوادور نیز شهریورماه سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد

