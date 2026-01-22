«فرزاد صیفی‌کاران» خبرنگار بی‌بی‌سی، از اعدام یک شهروند معترض بازداشت شده در مشهد به نام «علی رهبر» خبر داد

ایران وایر - بر اساس این گزارش‌ علی رهبر، مربی بدنسازی و ورزشکار، صبح روز چهارشنبه ۲بهمن۱۴۰۴ اعدام شده است.

صیفی‌کاران به نقل از پسرعمه این شهروند معترض نوشته است که او ۳۳ ساله بوده و ده روز قبل در مشهد بازداشت شده بود.

گزارش‌هایی مبنی بر اعدام شهروندان معترض در زندان‌های ایران طی روزهای گذشته منتشر شده است.

روز پنجشنبه ۲بهمن۱۴۰۴ نزدیک به ۱۹۰۰ کنشگر در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران هنوز متوقف نشده است، نوشتند: هزاران بازداشت‌شده هم‌اکنون تحت شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، پرونده‌سازی، صدور احکام سنگین و خطر اعدام قرار دارند.

آن‌ها با اشاره به قطع سراسری اینترنت و غیرممکن بودن دسترسی به اطلاعات، آمار و گزارش‌های مستقل به روزهای دهه ۶۰ و کشتار مخفیانه زندانیان سیاسی دهه ۶۰اشاره کرده و نوشته‌اند:«تجربه کشتار دهه ۶۰، و شکنجه‌های سیستماتیک، این هشدار را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.»

طی روزهای گذشته خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی، گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف به اتهام «لیدری» در اعتراضات خبر داده‌اند.

در گزارش‌های «فارس» و «تسنیم» گفته شده ۱۸۴ نفر در موج دستگیری‌های روزهای اخیر بازداشت شده‌اند؛ از جمله در هرمزگان ۱۵ نفر، شاهرود ۵، اصفهان ۱۲، کرمانشاه ۵۴ و شهر ری ۱۰۰ نفر.

این خبرگزاری‌ها، به همراه صداوسیمای جمهوری اسلامی، صدها ویدیو از «اعترافات» اجباری منتشر کرده‌اند؛ رویه‌ای که در دهه‌های اخیر رایج شده و منتقدان آن را مصداق نقض حقوق بشر می‌دانند.

«غلامحسین محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ۱۴۰۴ تهدید کرد «اتهام عناصر اصلی اغتشاشات و کسانی که به مال و جان مردم خسارت زدند و همه‌جا را به آتش کشیدند، اقدام علیه امنیت کشور است.»

او توضیح داد در بازدیدهای اخیر، پرونده‌ای را مشاهده کردم که علی‌رغم وجود مستندات، صرفا اتهام «اخلال در نظم عمومی» به متهم تفهیم شده بود؛ در همان‌جا تذکر دادم که عنوان اتهامی این افراد باید به «اقدام علیه امنیت کشور» تغییر یابد.