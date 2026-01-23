Friday, Jan 23, 2026

صفحه نخست » واکنش فرداد فرحزاد به انتقادهای اخیر: نقد رضا پهلوی یا حمله به هر آنچه می‌کند؟

ff.jpgفرداد فرحزاد در شبکه اکس نوشت:

من در ظرفیت حرفه‌ای‌ام هرگز حامی هیچ چهره سیاسی خاصی نبوده‌ام و آگاهانه کوشیده‌ام چنین بمانم. بهایش را هم داده‌ام؛ از همه طرف‌ها هم نقد شده‌ام و هم ستایش. درباره رضا پهلوی نیز همین بوده. می‌دانم همسرش از من دلخور است، برخی اطرافیانش به من بدبین‌اند و خود او تاکنون به درخواست‌های مصاحبه‌ام پاسخ مثبت نداده.

اما هیچ‌کدام از اینها مجوز بستن چشم بر واقعیت نیست، و نه توجیه بغض و کینه. نفرت، عقل را معیوب می‌کند. دیروز می‌گفتند توان رهبری ندارد، حمایت‌ها ساختگی است و اگر راست می‌گوید فراخوان بدهد. امروز که میلیون‌ها نفر به میدان آمده‌اند، همان‌ها می‌گویند برنامه ندارد و مسئول جان کسانی است که جمهوری اسلامی قتل‌عام کرده.

این وارونگی اخلاقی حیرت‌انگیز و شرم‌آور است. با او مخالف باشید، حق‌تان است. نقد کنید، سؤال بپرسید، حتی ردش کنید. اما وقتی خصومت شخصی یا ایدئولوژیک شما را به جایی می‌رساند که جنایت‌کار را تطهیر و قربانی و نماد اعتراض را متهم می‌کنید، دیگر نامش نقد نیست؛ ایستادن آگاهانه در جبهه شر است.

22.jpg
بهنام قلی پور: «خاموشی راداری اصفهان»

