ایران وایر - خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تعطیلی مراکز اداری و مدارس و دانشگاه‌ها در روز شنبه، ۴بهمن۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس این گزارش، «کلیه ادارات و موسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران، تعطیل و مدارس (طبق اعلامیه آموزش و پرورش، غیر حضوری و مجازی و در بستر شاد)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر حضوری هستند.

علت این موضوع «برودت هوا» عنوان شده است. میزان همچنین از شهروندان خواسته که «به‌منظور جلوگیری از افت فشار گاز و قطعی برق و در راستای رعایت رفاه حال هموطنان عزیز»، در مصرف گاز و برق، «حداکثر صرفه‌جویی» را مدنظر قرار دهند.

پیش از این نیز خبرگزاری «فارس» به نقل از استانداری‌های «خراسان رضوی»، «خراسان جنوبی»، «خراسان شمالی» «مازندران» و «سمنان»، از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها خبر داده بود.

رسانه‌های ایران در حالی‌که هنوز اینترنت قطع است و شهروندان بعد از گذشت بیش از دو هفته به‌سختی می‌توانند به جهان خارج از ایران وصل شده و صدایشان را برسانند، از شهروندان خواسته‌اند در که مصرف سوخت «صرفه‌جویی» کنند. بنا بر گزارش‌ها فقط در دو روز ۱۸ و ۱۹‌دیماه۱۴۰۴، هزاران شهروند معترض ایرانی در خیابان‌های بیش از صد شهر ایران به‌دست ماموران سرکوب حکومت کشته شده‌اند.