Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » گزارش ها از وضعیت جنگی در بازار تهران

bazaar.jpgبازار تهران در شرایطی بحرانی و "شبیه وضعیت جنگی" به سر می‌برد

دویچه وله - کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت بحرانی بازار تهران؛ از حاکم بودن "رکود، سرکوب و خاموشی اجباری" در بازار خبر داده است.

بر اساس این گزارش، "بازار تهران در شرایطی بحرانی و شبیه وضعیت جنگی قرار دارد" و سطح فعالیت بازار، "از حدود ۱۰۰ به کمتر از ۲۰ رسیده" است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در ادامه گزارش میدانی خود آورده است که "فشار اجاره‌های سنگین در کنار فضای شدید امنیتی، کاسبان را به مرز فروپاشی رسانده است."

از دیگر سو قطع و اختلال گسترده در اینترنت نیز امکان اطلاع‌رسانی، هماهنگی و حتی پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان را در عمل از بین برده است.

این گزارش به نقل از بازاریان نوشته است که در این خاموشی اجباری، "نه می‌توانند کار کنند و نه صدای خود را به بیرون برسانند."

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در ادامه با اشاره به این که آمار بازداشت‌ها پس از اوج گرفتن اعتراضات، به صورت روزانه بالاست، اضافه کرده که نیروهای امنیتی حکومت با تعرض به دوربین‌های مغازه‌ها، هارد کامپیوترها را ضبط می‌کنند.

