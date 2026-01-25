نه آقای ترامپ، نه امریکا، و نه هیچ کشور دیگری به ما بدهکار نیست که از او انتظار داشته باشیم بدهی اش را به ما بپردازد و یا ما با حالت طلبکارانه با او برخورد کنیم.

از سیاست هم این قدر می دانیم که همه ی راه ها در سیاست ختم می شود به منافع ملی (در کشورهای دیکتاتوری و عقب مانده، به جای منافع «ملی»، بگذارید منافع «شخصی»).

این قدر هم عقل مان می رسد که هیچ دولت و کشوری عاشق چشم و ابروی مردم کشورهای دیگر نیست و «حمایت» از دیگران، اگر با منافع ملی هم راستا نباشد، یعنی کشک که به درد داستان های کودکان می خورَد.

یک زمانی بر اساس داستان های سوسیالیستی، می خواستند ابتدا کشور اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان اولین کشوری که به فکر «خلق»های جهان است و دنبال منافع خودش نیست به ما حُقنه کنند که تا حد

ودی هم موفق شدند و انسان‌دوستان جهان سال ها فریب انسان دوستی این کشور را خوردند و چه ادیبان و شاعران و فیلسوفان در باره ی انسان دوستی این کشور و این که مرز و کشور معنا ندارد و هر چه هست انسان است و مبارزه با ظلم در همه ی جهان است و چه داستان ها در این باره نوشتند و چه شعر ها سرودند و چه تئوری ها صادر فرمودند که در همان نخستین گام ها و در حضور حضرت لنین که پیامبر این مکتب بود، مثلا قراردادهای ننگین «کشورخوارانه» امپراتور روس که بخش های بزرگی از خاک کشور ما را مال خود کرده بود ابتدا باطل خوانده شد ولی بعد دوباره برقرار دانسته شد که نه عزیزم! برای روس ها هم خاک من، خاک من، و خاک تو هم خاک من است و این قصه های بچه گول زنک را تعریف کردیم که خاک شماها را هم مال خود کنیم و قراردادهای کشورخوارانه را به جای مایک و تامس، با اسامی ایگور و سرگئی امضا کنیم و یکی داستان پر آب چشم که همه می دانیم و می دانید.