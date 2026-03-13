مهدی نصیری، فعال سیاسی و مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، در گفت‌وگو با شبکه منوتو گفت که در گذشته دیداری حدود نیم‌ساعته با مجتبی خامنه‌ای داشته و برداشت او از این دیدار این بوده که مجتبی خامنه‌ای توانایی بیان و سخن گفتن مؤثر ندارد.



او گفت در جریان این گفت‌وگو متوجه شده که مجتبی خامنه‌ای «بیان روشنی ندارد و نمی‌تواند درست صحبت کند».

به گفته نصیری، همین موضوع می‌تواند یکی از دلایلی باشد که ویدئوهای بسیار کمی از مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌ها منتشر شده است.

مهدی نصیری: مجتبی خامنه‌ای حتی نمی‌تواند درست صحبت کند



pic.twitter.com/I1emENgmtj -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 12, 2026

