مهدی نصیری، فعال سیاسی و مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، در گفتوگو با شبکه منوتو گفت که در گذشته دیداری حدود نیمساعته با مجتبی خامنهای داشته و برداشت او از این دیدار این بوده که مجتبی خامنهای توانایی بیان و سخن گفتن مؤثر ندارد.
او گفت در جریان این گفتوگو متوجه شده که مجتبی خامنهای «بیان روشنی ندارد و نمیتواند درست صحبت کند».
به گفته نصیری، همین موضوع میتواند یکی از دلایلی باشد که ویدئوهای بسیار کمی از مجتبی خامنهای در رسانهها منتشر شده است.
مهدی نصیری: مجتبی خامنهای حتی نمیتواند درست صحبت کند-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 12, 2026
