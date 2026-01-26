یورونیوز - «سپهر بابا کجایی؟»؛ اعتراف اجباری پدر «یک سپهر دیگر» در تلویزیون ایران





محسن صالحی، ایران اینترنشنال؛

در روزهای ملتهب اعتراضات، نام «سپهر» با نجوایی استخوان‌سوز در فضای مجازی طنین‌انداز شد: «سپهر بابا کجایی؟»؛ فریادی که از گلو پدری مستأصل در حیاط سرد و بی‌روح کهریزک برمی‌خاست. او در میان پیکرهای بی‌جان جاویدنامان وطن، دنبال پاره‌تن خود می‌گشت.

این ویدئو که نخستین بار توسط اکانت «وحید آنلاین» منتشر شد، به‌سرعت به شناسنامه مظلومیت ملتی بدل گشت که داغ بر داغ بر شانه‌هاشان گذاشته می‌شد. اما در پس این سوگ، روایتی از یک جابه‌جایی اسمی و تلاش ناکام دستگاه تبلیغاتی برای ذبح حقیقت نهفته بود.

جدا از ترفندها همیشگی صداوسیما در جعل حقیقت که دیگر برای ملت رنگ باخته؛ فرقی نمی‌کند نام آن جوان سپهر ابراهیمی باشد یا سپهر شکری؛ واقعیت این است که پدرانی هستند که هنوز در میان سردخانه‌ها، میان پیکرهای جاوید‌نامان وطن، دنبال تکه‌ها‌یی از وجود خود می‌گردند. مادرانی هستند که بر مزار فرزندانشان، رقص سرخ غم سر می‌دهند و ضجه‌هاشان لالایی شب‌ها تاریک ایران شده است.



