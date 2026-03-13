صفحه نخست » افشاگری لوموند: طرح مخفی واشنگتن برای ربودن ۴۴۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده از ایران

lemond.jpgرادیو بین المللی فرانسه - طبق گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران همچنان در عمق حدود ۲۰۰ متری زیر زمین در نزدیکی اصفهان دفن شده است. ایالات متحده و اسرائیل در مقاطعی سناریوی اعزام نیروهای ویژه برای دستیابی به آن را بررسی کرده‌اند. با این حال، حتی در درون ستاد ارتش آمریکا نیز نگرانی‌هایی درباره پیچیدگی و خطر بالای چنین عملیاتی مطرح شده است.

بر اساس گزارش لوموند، این ذخیره اورانیوم که به صورت گاز و در سیلندرهای فلزی با اندازه‌ای مشابه کپسول‌های اکسیژن غواصی نگهداری می‌شود، از نظر حجم می‌تواند در صندوق عقب حدود ده خودرو جا بگیرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، در جریان جنگ دوازده‌روزه، واشنگتن گزینه عملیات کماندویی برای به دست آوردن این مواد را بررسی اما آن را بیش از حد خطرناک ارزیابی کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ۸ مارس در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفت: «شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم. این یک چیز عالی خواهد بود.» او همچنین در شبکه اجتماعی خود نوشت: «آنچه برای من بسیار مهم‌تر [از نفت] است، جلوگیری از آن است که یک امپراتوری شر، یعنی ایران، به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و خاورمیانه یا حتی کل جهان را نابود کند.»

به نوشته لوموند، برخی تحلیلگران تصور می‌کنند که در صورت موفقیت چنین عملیاتی، تصاویر سیلندرهای اورانیوم با عبارت «ماموریت انجام شد» منتشر شود؛ اقدامی که یادآور اعلام پایان عملیات رزمی عراق توسط جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ است. البته جنگ عراق ٨‬ سال پس از این میزانسن ادامه یافت.

با این حال، طبق گزارش لوموند، در داخل ارتش آمریکا نیز تردیدهای جدی وجود دارد. ایان برمر، رئیس اندیشکده «اوراسیا گروپ»، می‌گوید اسرائیل برای اجرای چنین عملیاتی فشار می‌آورد، اما ارتش آمریکا آن را خطرناک می‌داند و این نگرانی را به کاخ سفید منتقل کرده است.

به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از جنگ دوازده روزه، بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی‌شده در سایت اصفهان شناسایی شده بود. اما به نوشته لوموند، نبود بازرسان آژانس در ایران باعث شده سرنوشت باقی ذخایر در هاله‌ای از ابهام بماند و احتمال وجود مواد مشابه در سایت‌های فردو و نطنز نیز مطرح است.

به گزارش لوموند، اجرای چنین عملیاتی در قلب ایران نیازمند برتری کامل هوایی، استقرار بالگردها و پهپادها و حملات مقدماتی به نیروهای امنیتی در اطراف اصفهان خواهد بود. برخی کارشناسان نظامی نیز بر این باورند که برای دستیابی به این ذخایر، هزاران سرباز و چندین روز عملیات مهندسی برای حفاری و ایمن‌سازی منطقه لازم خواهد بود.

به نوشته لوموند، چنین عملیاتی یادآور تلاش ناموفق برای آزادسازی گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۸۰ است. این عملیات که پنچه عقاب نام داشت و به دستور جیمی کارتر در بحبوحه ناآرامی‌های انقلاب ایران برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی انجام شد، شامل یک نیروی تهاجمی متشکل از ۱۲۰ نظامی بود که با شش هواپیمای لاکهید C-130 هرکولس، هواپیماهای سوخت‌رسان، بالگردها و کامیون‌ها پشتیبانی می‌شدند. این عملیات در نهایت با شکست مواجه شد و هشت نفر از نیروهای آمریکایی در آن کشته شدند.

تصاویر ماهواره‌ای که لوموند بررسی کرده نشان می‌دهد سه ورودی شناخته‌شده تونل‌های اصفهان اندکی پیش از آغاز جنگ مسدود شده‌اند. در عین حال، مقامات امنیتی اسرائیل معتقدند پایان دادن به جنگ بدون بی‌اثر کردن این ذخیره اورانیوم یا خروج آن از ایران دشوار است.

