رادیو بین المللی فرانسه - طبق گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران همچنان در عمق حدود ۲۰۰ متری زیر زمین در نزدیکی اصفهان دفن شده است. ایالات متحده و اسرائیل در مقاطعی سناریوی اعزام نیروهای ویژه برای دستیابی به آن را بررسی کرده‌اند. با این حال، حتی در درون ستاد ارتش آمریکا نیز نگرانی‌هایی درباره پیچیدگی و خطر بالای چنین عملیاتی مطرح شده است.

بر اساس گزارش لوموند، این ذخیره اورانیوم که به صورت گاز و در سیلندرهای فلزی با اندازه‌ای مشابه کپسول‌های اکسیژن غواصی نگهداری می‌شود، از نظر حجم می‌تواند در صندوق عقب حدود ده خودرو جا بگیرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، در جریان جنگ دوازده‌روزه، واشنگتن گزینه عملیات کماندویی برای به دست آوردن این مواد را بررسی اما آن را بیش از حد خطرناک ارزیابی کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ۸ مارس در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفت: «شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم. این یک چیز عالی خواهد بود.» او همچنین در شبکه اجتماعی خود نوشت: «آنچه برای من بسیار مهم‌تر [از نفت] است، جلوگیری از آن است که یک امپراتوری شر، یعنی ایران، به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و خاورمیانه یا حتی کل جهان را نابود کند.»

به نوشته لوموند، برخی تحلیلگران تصور می‌کنند که در صورت موفقیت چنین عملیاتی، تصاویر سیلندرهای اورانیوم با عبارت «ماموریت انجام شد» منتشر شود؛ اقدامی که یادآور اعلام پایان عملیات رزمی عراق توسط جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ است. البته جنگ عراق ٨‬ سال پس از این میزانسن ادامه یافت.

با این حال، طبق گزارش لوموند، در داخل ارتش آمریکا نیز تردیدهای جدی وجود دارد. ایان برمر، رئیس اندیشکده «اوراسیا گروپ»، می‌گوید اسرائیل برای اجرای چنین عملیاتی فشار می‌آورد، اما ارتش آمریکا آن را خطرناک می‌داند و این نگرانی را به کاخ سفید منتقل کرده است.