پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در اولین دقایق حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، شورای موقت رهبری با حضور مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه و علیرضا اعرافی تشکیل شد. پس از معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین دیکتاتور تهران، مقامات جمهوری اسلامی از پایان کار این شورا خبر دادند.

حجازی و اعرافی از جمله روحانیان پرنفوذی هستند که به افزایش اختیارات سپاه پاسداران و تسلط سرداران سپاه بر فرآیندهای تصمیم‌گیری حکومت، همزمان با جنگ، انتقاد دارند.

بنا بر گزارش‌های معتبر، علی‌اصغر حجازی قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای، و علیرضا اعرافی از فقهای شورای نگهبان، از جمله روحانیانی هستند که با انتقاد از شرایط جسمی و توان مدیریتی مجتبی خامنه‌ای و تضعیف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند قدرت و اختیارات در راس حکومت به شورای موقت رهبری بازگردد.

ایران اینترنشنال - براساس گزارش‌های موثق و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وضع جسمی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و ناتوانی او در برقراری ارتباط مستمر و منظم با مقام‌ها و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی، موجب واکنش انتقادی و برخی اقدامات سیاسی در میان طیفی از روحانیان حاکم شده است.

از هنگام معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی او در انظار عمومی دیده نشده و هیچ تصویر و ویدیویی از او منتشر نشده است. انتشار اولین پیام کتبی او در شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند، ابهامات و تردیدها در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای و توان او برای رهبری بقایای جمهوری اسلامی بیش از پیش افزایش یافت.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، جمعه ۲۲ اسفند در یک نشست خبری تایید کرد که مجتبی جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل و آمریکا مجروح شده و همچون «موشی» به زیر زمین خزیده است.

او از جراحت چهره مجتبی خامنه‌ای خبر داد و گفت که او نمی‌تواند در انظار عمومی ظاهر شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اسفند، بدون اشاره به زخم چهره مجتبی خامنه‌ای گفت: «دیکتاتور جدید، مجتبی، عروسک دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حتی نمی‌تواند چهره خود را در برابر مردم نشان دهد.»

پیشتر نیز منابع و رسانه‌های متعددی از مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای خبر داده بودند. رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی نیز از او به‌عنوان «جانباز جنگ رمضان» یاد کرده‌اند.

درحالی که هنوز جزییات دقیقی در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده، به‌نظر می‌رسد که خلاء ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای در زیر حملات شدید آمریکا و اسرائیل پر نشده است.

منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که شکاف و اختلاف‌نظر میان مقام‌های سیاسی و روحانیان حکومتی با فرماندهان سپاه پاسداران، پس از کشته‌شدن دیکتاتور ایران، و به‌ویژه بعد از معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان ‌رهبر جدید جمهوری اسلامی تشدید شده است.

چند منبع مطلع ۱۷ اسفند در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفتند که علی‌اصغر حجازی، قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای و معاون سیاسی و امنیتی او از حمله اسرائیل جان سالم به در برده و کشته نشده است.

این منابع که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود تاکید کردند که حجازی زنده است.

پیش‌تر رسانه‌های اسرائیلی به‌نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده بودند که اصغر حجازی از بانفودترین چهره‌های امنیتی در دفتر علی خامنه‌ای کشته شده است. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب نکرده بودند.

این مقام اسرائیلی که نامش اعلام نشده ۱۵ اسفند گفت که علی‌اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر علی خامنه‌ای، در حمله اسرائیل کشته شده است.