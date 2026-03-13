وزارت آمریکا اعلام کرد هر فردی که اطلاعاتی درباره رهبران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه دهد، میتواند تا ۱۰ میلیون دلار پاداش دریافت کند.
این پیشنهاد در چارچوب برنامه آمریکایی «پاداش برای عدالت» مطرح شده است؛ برنامهای که برای دریافت اطلاعات درباره افراد و شبکههایی که به گفته واشینگتن در فعالیتهای تهدیدکننده امنیت ایالات متحده نقش دارند، جوایز مالی تعیین میکند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند هدف از این اقدام، شناسایی و دسترسی به اطلاعاتی درباره فرماندهان و ساختارهای کلیدی در سپاه پاسداران است؛ نهادی که واشینگتن آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
Got information on these Iranian terrorist leaders?-- Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026
بر اساس این اطلاعیه، افرادی که درباره این اشخاص یا دیگر رهبران کلیدی سپاه پاسداران و شاخههای وابسته به آن اطلاعاتی دارند، میتوانند از طریق خط ارتباطی مبتنی بر تور یا پیامرسان سیگنال با مقامهای آمریکایی تماس بگیرند. در این بیانیه تاکید شده است اطلاعات ارائهشده میتواند افراد را واجد شرایط دریافت پاداش و انتقال به محل امن کند.
