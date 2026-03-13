Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره رهبران ارشد جمهوری اسلامی تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

prize.jpgوزارت آمریکا اعلام کرد هر فردی که اطلاعاتی درباره رهبران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه دهد، می‌تواند تا ۱۰ میلیون دلار پاداش دریافت کند.

این پیشنهاد در چارچوب برنامه آمریکایی «پاداش برای عدالت» مطرح شده است؛ برنامه‌ای که برای دریافت اطلاعات درباره افراد و شبکه‌هایی که به گفته واشینگتن در فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت ایالات متحده نقش دارند، جوایز مالی تعیین می‌کند.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند هدف از این اقدام، شناسایی و دسترسی به اطلاعاتی درباره فرماندهان و ساختارهای کلیدی در سپاه پاسداران است؛ نهادی که واشینگتن آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

بر اساس این اطلاعیه، افرادی که درباره این اشخاص یا دیگر رهبران کلیدی سپاه پاسداران و شاخه‌های وابسته به آن اطلاعاتی دارند، می‌توانند از طریق خط ارتباطی مبتنی بر تور یا پیام‌رسان سیگنال با مقام‌های آمریکایی تماس بگیرند. در این بیانیه تاکید شده است اطلاعات ارائه‌شده می‌تواند افراد را واجد شرایط دریافت پاداش و انتقال به محل امن کند.

