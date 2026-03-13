گریم وود - آتلانتیک

در نخستین روز جنگ ایران، خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تقریباً همه خبرهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار داد، گزارش‌هایی نیز از حمله‌ای در نزدیکی محل سکونت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، منتشر شد. بسیاری از کسانی که دوران ریاست‌جمهوری او در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را به یاد دارند دوره‌ای که با انکار هولوکاست، شیفتگی به سلاح هسته‌ای و ترویج تهاجمی ایدئولوژی جمهوری اسلامی همراه بود از خبر احتمال کشته شدن او استقبال کردند. در آن سال‌ها احمدی‌نژاد نماد نوعی فاشیسم مذهبی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. حتی در فرهنگ عامه نیز به سوژه طنز تبدیل شد؛ چنان‌که در فیلم «دیکتاتور» محصول ۲۰۱۲، شخصیت ساشا بارون کوهن با طعنه می‌گوید: «همه دوستانم سلاح هسته‌ای دارند حتی احمدی‌نژاد!»

اما برای کسانی که سال‌های پس از ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را دنبال کرده‌اند، هدف قرار گرفتن او چندان قابل توضیح نبود. احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر بارها از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به همین دلیل شورای نگهبان او را از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت کرده است. در واقع بیش از یک دهه است که او بیشتر به عنوان منتقد حکومت شناخته می‌شود تا حامی آن. همین مسئله این پرسش را مطرح کرد: چرا باید آمریکا یا اسرائیل بخواهند او را ترور کنند؟

با گذشت زمان مشخص شد که گزارش‌های اولیه احتمالاً دقیق نبوده‌اند. بنا بر گفته نزدیکان احمدی‌نژاد، او زنده است. روایت اطرافیانش نشان می‌دهد که حمله‌ای که در ابتدا به عنوان تلاش برای ترور تعبیر شد، ممکن است در عمل به فرار او از کنترل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامیده باشد. به گفته این منابع، هرچند احمدی‌نژاد ظاهراً تحت حفاظت قرار داشت، اما حضور نیروهای امنیتی در اطراف او بیشتر برای نظارت و محدود کردن فعالیت‌هایش بود تا حفاظت واقعی.