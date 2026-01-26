Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » دیانا را کشتند و گفتند بگویید تصادف کرده است

ایران وایر - دیانا بهادر، معروف به «بیبی رایدر» دختر ۱۹ ساله و اهل «گنبد کاووس» ۱۹دی۱۴۰۴ با شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی در شهر گرگان کشته شده است.

دیانا بهادر، دختر اینفلوئنسر موتورسواری بود که با استایل‌های متفاوت و با هنرنمایی‌اش در رانندگی و کنترل موتورهای نیمه سنگین (Superbike) در ایران به شهرت رسید.

dianalarge.jpgیک منبع «ایران وایر» تایید کرده که دیانا با شلیک دو گلوله جنگی در نیمه شب جمعه ۱۹دی به قتل رسیده و خانواده‌اش پس از دو روز جست‌وجو، ۲۱دی۱۴۰۴ پیکر او را تحویل گرفته‌اند.

به گفته فرد آگاه، دیانا بهادر در شب‌های هجدهم و نوزدهم دی در اعتراضات شرکت داشت. اما حجم سرکوب در شهر گرگان در شب نوزدهم به مراتب بالاتر بود. به گفته این فرد آگاه، نیروهای امنیتی در شب ۱۹دی از سلاح‌های سرکوب از سلاح‌های جنگی سنگین مانند تیربار برای سرکوب مردم استفاده کردند.

هم‌زمان با انتشار خبر درگذشت دیانا بهادر در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی در رسانه‌ها، صفحه اینستاگرام این دختر موتورسوار از «کشته شدن او در تصادف» خبر داد و نوشت: «سانحه پیش آمده برای دیانا عزیز بر اثر تصادف بوده. خانواده به شدت داغدارن. لطفا حاشیه‌سازی نکنید.»

منبع آگاه ایران وایر می‌گوید که خانواده بهادر به شدت زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند. به گفته این فرد آگاه، خاکسپاری دیانا مخفیانه بوده و آن‌ها موظف شده‌اند خبر کشته شدن دخترشان توسط حکومت را در شبکه‌های اجتماعی تکذیب کنند.

dianalarge2.jpg

مطلب بعدی...
parliment.jpg
نماینده حزب کارگر پارلمان بریتانیا خواستار حملات هدفمند به رژیم ایران شد شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26-1.jpg
تصاویر خروش ایرانیان در حمایت از خیزش دی ماه در سراسر اروپا
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید
one26.jpg
دریا صفایی نماینده ایرانی پارلمان بلژیک در کنار سفیر آمریکا
oholic26.jpg
اگر تنها بودید چطور خودتان را از خفگی نجات دهید؟
goftar26.jpg
آرامش قبل از طوفان: تهران برفی بعد از سرکوب خونین دی ماه ۱۴۰۴
daily25.jpg
دختر و برادرزاده حسن باقری رییس کشته شده ستاد نیروهای مسلح در امریکا
daily.jpg
فهمیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و پسرش مهدی امامی ساکن کالیفرنیا

از سایت های دیگر

سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
پشت پرده معامله‌ احتمالي ترامپ با جمهوری
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar25-2.jpg
روشن کردن سیگار با تصویر خامنه ای مقابل سفارت جمهوری اسلامی با حضور ماتئو رنتسی در ایتالیا

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy