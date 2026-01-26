ایران وایر - دیانا بهادر، معروف به «بیبی رایدر» دختر ۱۹ ساله و اهل «گنبد کاووس» ۱۹دی۱۴۰۴ با شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی در شهر گرگان کشته شده است.

دیانا بهادر، دختر اینفلوئنسر موتورسواری بود که با استایل‌های متفاوت و با هنرنمایی‌اش در رانندگی و کنترل موتورهای نیمه سنگین (Superbike) در ایران به شهرت رسید.

یک منبع «ایران وایر» تایید کرده که دیانا با شلیک دو گلوله جنگی در نیمه شب جمعه ۱۹دی به قتل رسیده و خانواده‌اش پس از دو روز جست‌وجو، ۲۱دی۱۴۰۴ پیکر او را تحویل گرفته‌اند.

به گفته فرد آگاه، دیانا بهادر در شب‌های هجدهم و نوزدهم دی در اعتراضات شرکت داشت. اما حجم سرکوب در شهر گرگان در شب نوزدهم به مراتب بالاتر بود. به گفته این فرد آگاه، نیروهای امنیتی در شب ۱۹دی از سلاح‌های سرکوب از سلاح‌های جنگی سنگین مانند تیربار برای سرکوب مردم استفاده کردند.

هم‌زمان با انتشار خبر درگذشت دیانا بهادر در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی در رسانه‌ها، صفحه اینستاگرام این دختر موتورسوار از «کشته شدن او در تصادف» خبر داد و نوشت: «سانحه پیش آمده برای دیانا عزیز بر اثر تصادف بوده. خانواده به شدت داغدارن. لطفا حاشیه‌سازی نکنید.»

منبع آگاه ایران وایر می‌گوید که خانواده بهادر به شدت زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند. به گفته این فرد آگاه، خاکسپاری دیانا مخفیانه بوده و آن‌ها موظف شده‌اند خبر کشته شدن دخترشان توسط حکومت را در شبکه‌های اجتماعی تکذیب کنند.