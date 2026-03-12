ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد موج گسترده‌ای از حملات را علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی در سراسر تهران آغاز کرده است.

شاهدان عینی نوشتند که صدای انفجار تاکنون در مناطق مختلف پایتخت از جمله ولنجک، قیطریه، تهرانپارس و میدان حر شنیده است.



وال‌استریت ژورنال: اطلاعات و موقعیت ایست‌های بازرسی بسیج و نیروهای امنیتی ایران که امشب هدف حمله قرار گرفتند، توسط شهروندان ایرانی به سیستم امنیتی اسرائیل منتقل شده بود.

'ساعت ۲۲:۱۰ سمت بازار بزرگ رو زدند.'

ویدیوی دریافتی با شرح بالا و پیام‌های دیگری درباره حوالی، پنج‌شنبه ۲۱ اسفند#Iran #Tehran



- نتانیاهو: یک دانشمند هسته‌ای بسیار ارشد را از میان برداشتیم

اولین تصاویر از سوختن آخرین هواپیمای سوخت‌رسان KC-747 جمهوری اسلامي پس از حمله اسرائیل به فرودگاه مهرآباد:

First footage shows Iran's last operational KC‑747 tanker engulfed in flames after an Israeli strike on Tehran's Mehrabad Airport.

- چندین حمله هوایی به فرودگاه مهرآباد / پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش

- یک پست ایست و بازرسی بسیج / سپاه در میدان بهاران محله فلاح، جنوب تهران، هدف قرار گرفته و تلفاتی در میان نیروهای بسیج گزارش شده است

- گزارش‌ها از حمله به یک ایست بازرسی بسیج در منطقه ۱۵ تهران، حوالی پل افسریه

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنجشنبه ۲۱ اسفند، نشان می‌دهد پس از پرواز جنگنده در آسمان کرج نقطه‌ای در شهرک وحدت هدف قرار گرفت و منفجر شد:

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنجشنبه ۲۱ اسفند، نشان می‌دهد پس از پرواز جنگنده در آسمان کرج نقطه‌ای در شهرک وحدت هدف قرار گرفت و منفجر شد.

همچنین در کمالشهر کرج صدای عبور جنگنده‌ها شنیده شده است.

این خبر بروز می شود...