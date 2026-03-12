Thursday, Mar 12, 2026

teh.jpgارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد موج گسترده‌ای از حملات را علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی در سراسر تهران آغاز کرده است.

شاهدان عینی نوشتند که صدای انفجار تاکنون در مناطق مختلف پایتخت از جمله ولنجک، قیطریه، تهرانپارس و میدان حر شنیده است.

وال‌استریت ژورنال: اطلاعات و موقعیت ایست‌های بازرسی بسیج و نیروهای امنیتی ایران که امشب هدف حمله قرار گرفتند، توسط شهروندان ایرانی به سیستم امنیتی اسرائیل منتقل شده بود.


- نتانیاهو: یک دانشمند هسته‌ای بسیار ارشد را از میان برداشتیم

اولین تصاویر از سوختن آخرین هواپیمای سوخت‌رسان KC-747 جمهوری اسلامي پس از حمله اسرائیل به فرودگاه مهرآباد:

- چندین حمله هوایی به فرودگاه مهرآباد / پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش

- یک پست ایست و بازرسی بسیج / سپاه در میدان بهاران محله فلاح، جنوب تهران، هدف قرار گرفته و تلفاتی در میان نیروهای بسیج گزارش شده است

- گزارش‌ها از حمله به یک ایست بازرسی بسیج در منطقه ۱۵ تهران، حوالی پل افسریه

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنجشنبه ۲۱ اسفند، نشان می‌دهد پس از پرواز جنگنده در آسمان کرج نقطه‌ای در شهرک وحدت هدف قرار گرفت و منفجر شد:

همچنین در کمالشهر کرج صدای عبور جنگنده‌ها شنیده شده است.

این خبر بروز می شود...


