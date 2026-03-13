ایندیپندنت فارسی - به گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، سارا بی. راجرز، مقام وزارت خارجه آمریکا، را به‌عنوان مدیرعامل آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی کرد؛ نهادی که بر صدای آمریکا نظارت دارد.



این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد کری لیک به‌طور غیرقانونی این آژانس را اداره کرده است. قاضی رویس لمبرت اعلام کرد لیک هرگز به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهوری برای سمت مدیرعامل معرفی نشده بود، اما خود را در این جایگاه معرفی می‌کرد. بر اساس حکم دادگاه، بسیاری از تصمیم‌های او، از فاقد اعتبار شناخته شد.



به نوشته واشنگتن پست، با توجه به حکم دادگاه که دولت را موظف کرده بود برنامه جانشینی برای مدیریت این نهاد ارائه کند، کاخ سفید سرانجام نام سارا راجرز را برای تایید به سنا فرستاد. راجرز در حال حاضر معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی است و مسئولیت هماهنگی تلاش‌های آمریکا برای ترویج ارزش‌ها و سیاست‌های این کشور در سطح جهانی را بر عهده دارد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است در صورت تایید، راجرز همچنان این مسئولیت را نیز حفظ خواهد کرد تا هماهنگی بیشتری میان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا و دیپلماسی عمومی واشینگتن ایجاد شود.



تا زمان بررسی این نامزدی در سنا، مایکل ریگاس، یکی دیگر از مقام‌های وزارت خارجه و از مشاوران قدیمی ترامپ، به‌طور موقت اداره روزمره این آژانس را بر عهده خواهد گرفت. همزمان، کری لیک با انتقاد از حکم دادگاه اعلام کرده است که قصد دارد همچنان در این نهاد باقی بماند.