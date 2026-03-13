Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » کاری لیک از ریاست صدای آمریکا کنار گذاشته شد

lake.jpgایندیپندنت فارسی - به گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، سارا بی. راجرز، مقام وزارت خارجه آمریکا، را به‌عنوان مدیرعامل آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی کرد؛ نهادی که بر صدای آمریکا نظارت دارد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد کری لیک به‌طور غیرقانونی این آژانس را اداره کرده است. قاضی رویس لمبرت اعلام کرد لیک هرگز به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهوری برای سمت مدیرعامل معرفی نشده بود، اما خود را در این جایگاه معرفی می‌کرد. بر اساس حکم دادگاه، بسیاری از تصمیم‌های او، از فاقد اعتبار شناخته شد.

به نوشته واشنگتن پست، با توجه به حکم دادگاه که دولت را موظف کرده بود برنامه جانشینی برای مدیریت این نهاد ارائه کند، کاخ سفید سرانجام نام سارا راجرز را برای تایید به سنا فرستاد. راجرز در حال حاضر معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی است و مسئولیت هماهنگی تلاش‌های آمریکا برای ترویج ارزش‌ها و سیاست‌های این کشور در سطح جهانی را بر عهده دارد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است در صورت تایید، راجرز همچنان این مسئولیت را نیز حفظ خواهد کرد تا هماهنگی بیشتری میان رسانه‌های بین‌المللی آمریکا و دیپلماسی عمومی واشینگتن ایجاد شود.

تا زمان بررسی این نامزدی در سنا، مایکل ریگاس، یکی دیگر از مقام‌های وزارت خارجه و از مشاوران قدیمی ترامپ، به‌طور موقت اداره روزمره این آژانس را بر عهده خواهد گرفت. همزمان، کری لیک با انتقاد از حکم دادگاه اعلام کرده است که قصد دارد همچنان در این نهاد باقی بماند.

مطلب قبلی...
an.jpg
راز حمله‌ای که به فرار احمدی‌نژاد انجامید، آیا امریکا و اسرائیل به او نیاز دارند؟
مطلب بعدی...
12.jpg
وقتی که دروغگو کم حافظه میشود

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13.jpg
چهره های بهت زده از میزان خسارات حملات هوایی در تهران
gooyadaily88.jpg
اسپاکو یوسفی همسر سابق محسن چاووشی و بازیگر تلویزیون
one13.jpg
داریوش شفا فرزند «شجاع الدین شفا» و رییس دفتر جدید فرح پهلوی کیست
oholic13.jpg
فشن با امضای ایرانی
daily.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از فرحناز پهلوی به مناسبت زادروزش
goftar24.jpg
تیم محافظت علم الهدی رهبر استان خودمختار خراسان
goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای

از سایت های دیگر

تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-2.jpg
شایا گلدوست مجری تراجنسیتی رادیو ایران وایر و مقیم ونکوور
one7-2.jpg
احمد رضا رادان تهدید کننده مردم ایران کیست

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy