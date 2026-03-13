ایندیپندنت - در حالی که در فرهنگ ایرانی مراسم عروسی با شادی و حضور خانوادهها برگزار میشود، نه در خیابان و پشت وانت با اسلحه، انتشار ویدیویی از برگزاری عقد یک زوج بسیجی با تفنگ و تیربار صحنهای را نشان میدهد که بیشتر به نمایش قدرت نیروهای سرکوبگر برای ایجاد ترس و رعب شباهت دارد تا جشن آغاز یک زندگی مشترک.
در این تصاویر که از منطقه یوسف آباد قوام در شهرستان صفادشت منتشر شده، مراسم عقد این زوج روی یک خودرو تویوتا برگزار میشود.
در ویدیو دیده میشود عروس و داماد روی وانت نشستهاند و هر دو تفنگ در دست دارند و یک تیربار نیز روی خودرو نصب شده و مراسم عقد در همان شرایط برگزار میشود.
