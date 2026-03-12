لاریجانی در اکس نوشت: موشک «حسبی الله» چاووشی چه‌ها می‌کند زنده باد محسن چاووشی عزیز

نامه اخیر محسن چاوشی، که در آن خود را «در وسط» معرفی کرده و حتی حاضر است ۴۷ سال دیگر به جمهوری اسلامی فرصت دهد، نه تنها نشانه‌ای از شجاعت یا میانه‌روی نیست، بلکه نوعی سازش خاموش با حاکمیت است.

همزمان، علی لاریجانی از این موضع استقبال کرده است؛ نشانه واضحی که قدرت از کسانی که در عمل سکوت یا سازش را بر انتقاد واقعی ترجیح می‌دهند، به‌عنوان ابزار سیاسی بهره می‌برد. چاوشی با تظاهر به بی‌طرفی، در واقع به تثبیت روایت رسمی حکومت کمک کرده و مشروعیت اعتراضات واقعی را تضعیف می‌کند، و لاریجانی هم از این فرصت برای تبلیغ این «وسط‌گرایی» بهره‌برداری می‌کند؛ ترکیبی که نشان می‌دهد در ایران امروز، هر «میانه‌روی» ظاهری می‌تواند عملاً به خدمت قدرت درآمده و مخالفان را بی‌اعتبار کند.

متنی که ساعاتی پیش محسن چاوشی منتشر کرد به شرح زیر است:

از اول اعتراضات و نزدیک به دو ماه است فکر می‌کنم و رصد می‌کنم تا نکته‌ای را در آنسوی مرزها بیابم که جذبم کند و حرف حق باشد اما به وجدانم قسم که هرچه گشتم ناامیدتر شدم، پس سکوت کردم!

و در این سکوت دیدم حق با بعضی از شماست: من «وسطم»

«وسط» مثل عابری که دی ماه در خیابان به گران شدن گوشت فکر می‌کرد و از پشت تیر به سرش خورده بود