ویدیویی که به تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده تخریب گسترده منطقه‌ای از تهرانپارس را در تهران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در روز ۱۱ اسفندماه نشان می‌دهد. بخش بزرگی از بناها در فلکه چهارم این منطقه با خاک یکسان شده است.

ویدیویی که به تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده تخریب گسترده منطقه‌ای از تهرانپارس را در تهران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در روز ۱۱ اسفندماه نشان می‌دهد. بخش بزرگی از بناها در فلکه چهارم این منطقه با خاک یکسان شده است. pic.twitter.com/R9Q0DTRDzf -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 12, 2026

ویدئو دوم: این ویدیوها از حمله به ساختمانی در فلکه چهارم تهرانپارس مربوط به ۱۱ اسفند در تاریخ ۲۱ اسفند به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است. در ویدیو دیده می‌شود که دست‌کم یک جنازه توسط مردم جابجا می‌شود. کاربری این ساختمان در بافت مسکونی مشخص نیست. شدت حمله و انفجار به حدی بوده که خودروهای عبور از بزرگراه باقری مقابل این ساختمان هم به شدت آسیب دیده‌اند.

این ویدیوها از حمله به ساختمانی در فلکه چهارم تهرانپارس مربوط به ۱۱ اسفند در تاریخ ۲۱ اسفند به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است. در ویدیو دیده می‌شود که دست‌کم یک جنازه توسط مردم جابجا می‌شود.

کاربری این ساختمان در بافت مسکونی مشخص نیست.

شدت حمله و انفجار به حدی بوده که خودروهای عبور... pic.twitter.com/gqEf4u531W -- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 12, 2026

***