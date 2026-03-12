Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » "قیامته اینجا!"، تخریب گسترده در تهرانپارس پس از حمله اسرائیل به مواضع حکومت

tehrapars.jpg

ویدیویی که به تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده تخریب گسترده منطقه‌ای از تهرانپارس را در تهران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در روز ۱۱ اسفندماه نشان می‌دهد. بخش بزرگی از بناها در فلکه چهارم این منطقه با خاک یکسان شده است.

ویدئو دوم: این ویدیوها از حمله به ساختمانی در فلکه چهارم تهرانپارس مربوط به ۱۱ اسفند در تاریخ ۲۱ اسفند به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است. در ویدیو دیده می‌شود که دست‌کم یک جنازه توسط مردم جابجا می‌شود. کاربری این ساختمان در بافت مسکونی مشخص نیست. شدت حمله و انفجار به حدی بوده که خودروهای عبور از بزرگراه باقری مقابل این ساختمان هم به شدت آسیب دیده‌اند.

***

