ویدیویی که به تازگی به ایراناینترنشنال رسیده تخریب گسترده منطقهای از تهرانپارس را در تهران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در روز ۱۱ اسفندماه نشان میدهد. بخش بزرگی از بناها در فلکه چهارم این منطقه با خاک یکسان شده است.
ویدئو دوم: این ویدیوها از حمله به ساختمانی در فلکه چهارم تهرانپارس مربوط به ۱۱ اسفند در تاریخ ۲۱ اسفند به دست بیبیسی فارسی رسیده است. در ویدیو دیده میشود که دستکم یک جنازه توسط مردم جابجا میشود. کاربری این ساختمان در بافت مسکونی مشخص نیست. شدت حمله و انفجار به حدی بوده که خودروهای عبور از بزرگراه باقری مقابل این ساختمان هم به شدت آسیب دیدهاند.
