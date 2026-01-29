روح اله رحیم پور در شبکه اکس نوشا: این صدای محمدعلی آهنگران فرزند صادق آهنگران (مداح حکومتی) است که با صراحت و با افتخار از کشتن هم‌وطنان خود به صرف مطالبه یا حتی موافقت با حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل و کشتار معترضان توسط حکومت، دفاع می‌کند!

این صدای محمدعلی آهنگران فرزند صادق آهنگران است که با صراحت و با افتخار از کشتن هم‌وطنان خود به صرف مطالبه یا حتی موافقت با حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل و کشتار معترضان توسط حکومت، دفاع می‌کند!#جنایت_علیه_بشریت pic.twitter.com/lLy5CHG2cz -- Rouhollah Rahimpour (@r_rahimpour) January 28, 2026