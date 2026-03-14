ترامپ: کشورهای زیادی برای باز ماندن تنگه هرمز کشتی‌های جنگی اعزام خواهند کرد

رادیو فردا - دونالد ترامپ روز شنبه ۲۳ اسفند گفت کشورهای زیادی ناوهای خود را به منطقه خواهند فرستاد تا تنگه هرمز باز بماند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که از تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز متأثر شده‌اند، همراه با ایالات متحده آمریکا، ناوهای خود را به منطقه خواهند فرستاد تا این تنگه باز و امن بماند.»

دونالد ترامپ گفت امیدوار است چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و کشورهای دیگر نیز کشتی‌های جنگی به این منطقه اعزام کنند.

او افزود: «در همین حال، ایالات متحده خطوط ساحلی را به‌شدت بمباران خواهد کرد و به طور مداوم قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی را در دریا هدف قرار خواهد داد.»