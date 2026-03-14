Saturday, Mar 14, 2026

صفحه نخست

ترامپ: کشورهای زیادی برای باز ماندن تنگه هرمز کشتی‌های جنگی اعزام خواهند کرد

رادیو فردا - دونالد ترامپ روز شنبه ۲۳ اسفند گفت کشورهای زیادی ناوهای خود را به منطقه خواهند فرستاد تا تنگه هرمز باز بماند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که از تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز متأثر شده‌اند، همراه با ایالات متحده آمریکا، ناوهای خود را به منطقه خواهند فرستاد تا این تنگه باز و امن بماند.»

دونالد ترامپ گفت امیدوار است چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و کشورهای دیگر نیز کشتی‌های جنگی به این منطقه اعزام کنند.

او افزود: «در همین حال، ایالات متحده خطوط ساحلی را به‌شدت بمباران خواهد کرد و به طور مداوم قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی را در دریا هدف قرار خواهد داد.»

رئیس‌جمهور ایالات آمریکا، در پست دیگری در شبکه اجتماعی خود نیز گفت چهار فروند از پنج هواپیمای سوخت‌رسان که در حمله‌ای به یک پایگاه در عربستان سعودی هدف قرار گرفته بودند، «تقریباً هیچ آسیبی» ندیده‌اند.

آقای ترامپ نوشت: «چهار تا از پنج هواپیما تقریباً هیچ آسیبی ندیده‌اند و هم‌اکنون دوباره در حال خدمت هستند. یکی از آن‌ها کمی آسیب بیشتری دیده، اما به‌زودی دوباره به پرواز درخواهد آمد.»

او همچنین از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، از جمله روزنامه‌های وال‌استریت جورنال و نیویورک تایمز انتقاد کرد.

وال‌استریت جورنال روز جمعه گزارش داده بود که حملات ایران به پنج هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا که روی زمین در پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی قرار داشتند، آسیب رسانده است.

به نوشته این روزنامه، در این حمله کسی کشته نشده و هواپیماها در حال تعمیر هستند.

دونالد ترامپ این دو روزنامه را متهم به انتشار اخبار جعلی کرد و گفت آن‌ها می‌خواهند آمریکا در جنگ با ایران شکست بخورد.


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy