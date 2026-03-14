همسر پریا ویسی به جرم قتل او به حبس ابد در بریتانیا محکوم شد

بی بی سی - دادگاه بریتانیا علیرضا عسکری، ۴۲ ساله را به جرم قتل همسرش پریا ویسی، ۳۷ ساله، به حبس ابد محکوم کرد. آقای عسکری خانم ویسی را در اتاق آفتابگیر (گلخانه) خانه‌شان با ضربات چاقو کشت و جسد او را در باغچه خانه دفن کرد. آقای عسکری به حبس ابد محکوم شد و حداقل باید ۲۶ سال را در زندان بگذراند.

پریا ویسی و همسرش علیرضا عسکری جدا از هم زندگی می‌کردند. خانم ویسی، آخرین بار روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ (۱۲ آوریل ۲۰۲۵) ساعت سه بعدازظهر به وقت بریتانیا در منطقه‌ای در کاردیف، در ولز بریتانیا، دیده شد بود.

جسد او یک هفته بعد در باغچه خانه‌شان در حومه کاردیف پیدا شد. خانم ویسی و آقای عسکری این خانه را که در حومه کاردیف واقع است با هم شریک بودند.

آقای عسکری در جلسه استماع دادگاه در کاردیف در ماه ژانویه به قتل خانم ویسی اعتراف کرده بود.

قاضی در این جلسه گفته بود که علیرضا عسکری «هرچه در توان داشت انجام داد تا بر این جنایت که در کمال خونسردی انجام شده بود، سرپوش بگذارد.»

قاضی همچنین از آقای عسکری به‌خاطر ادعای «بدبینانه» داشتن مشکلات سلامت روان انتقاد کرده بود.

بررسی‌های پزشکی قانونی مشخص کرد که آقای عسکری با چاقو چهار بار به گردن خانم ویسی ضربه زده و دو زخم عمیق دیگر هم بر بدن او زده بود. آسیب‌شناسی پزشکی هم نشان داد که آن دو زخم احتمالا با چاقوی کوچکتری از بسته چاقو‌هایی زده شده که آقای عسکری روز قتل خریده بود.

آن چاقو گم شده و تا کنون پیدا نشده است.

مریم دلاوری در پرونده قتل پریا ویسی به پنج سال زندان محکوم شد
دادگاه همچنین مریم دلاوری، خاله آقای عسکری را به خاطر «ایجاد مانع در مسیر عدالت» با همدستی در «پنهان کردن جسد» خانم ویسی مجرم شناخت. خانم دلاوری، ۴۸ ساله، به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

جسد پریا ویسی در یک گور موقت در باغچه خانه‌ گذاشته شده بود و روی آن هم گلکاری شده بود. قرار بود در آن نقطه از باغچه یک حوض درست شود.

دادستان پرونده در دادگاه گفت که قرار بوده «جسد از گور برداشته و با مواد شیمیایی نابود شود.»

مری استیسی، قاضی دادگاه، به آقای عسکری گفت: «تو همسرت را با برنامه‌ریزی پیشین کشتی و حداقل از یک ماه پیشتر نقشه آن را کشیده بودی. تو پریا را به خانه کشاندی و به او چاقو زدی. او کاملا غافلگیر شده بود و نتوانست از خودش دفاع کند.»

آقای عسکری و خانم ویسی ازدواج کرده بودند اما اخیرا از هم جدا شده بودند. خانم ویسی منزل دیگری را به مدت شش ماه اجاره کرده بود.

دادگاه گفت که آقای عسکری مرتبا با یک «دوست‌دختر در ایران» در ارتباط بوده و به او می‌گفته که می‌خواهد همسرش را «بکشد». آن زن هم تلاش کرده بود آقای عسکری را از این کار منصرف کند.

خانم ویسی روز ۲۳ فروردین پس از اتمام کارش به‌عنوان آرایشگر به خانه مشترکشان با آقای عسکری رفت. دادستان گفت که آقای عسکری چند دقیقه پس از ورود پریا به خانه او را با ضربات چاقویی کشت که کمی پیشتر از یک سوپرمارکت خریده بود.

پس از کشتن خانم ویسی، علیرضا عسکری به خاله‌اش زنگ زد تا به گفته دادستان «از او کمک بگیرد». سپس خانم دلاوری با تاکسی از لندن به کاردیف رفت، زیرا به گفته دادستان قاتل «به شدت به کمک او نیاز داشت.»

دادستان گفت که خانم دلاوری «کمک کرد تا روی جنایت سرپوش گذاشته شود و شواهد را نابود کنند.»

