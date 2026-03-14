ایران اینترنشنال - خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد مرتضی درباری، مداح و فرمانده «پایگاه مسلم ابن عقیل مسجد امان زمان تهران»، در حمله به ایست بازرسی در هاشمآباد در منطقه ۱۵ تهران کشته شده است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که اسرائیل در حال استفاده از یک روش جدید برای پرتاب گروهی پهپاد از آسمان ایران با هدف قرار دادن یگانهای سرکوب سپاه پاسداران است.
در این روش تازه، از یک سکوی پرنده به عنوان پرتابگر مادر برای پرواز پهپادهایی استفاده میشود که از هوش مصنوعی و بانک اطلاعاتی بزرگی از اهداف برخوردارند.
سرکوبگران مردم ایران اکنون در تونلها پنهان شدند
حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هموطنان خود میزدند، اکنون پنهان شدهاند و میترسند!»
حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هموطنان خود میزدند، اکنون پنهان شدهاند و میترسند!»
در ۱۸ و ۱۹ دیماه، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خاموشی اینترنت، دست به قتلعام دستکم ۳۶ هزار نفر از ایرانیان زد. گزارشهای متعددی از گروگان گرفتن پیکر جاویدنامان، تجاوز و شلیک تیر خلاص به زخمیها از سوی سرکوبگران منتشر شده است.
ارتش اسرائیل اضافه کرد: «هواگردهای ارتش اسرائیل آزادانه بر فراز خیابانهای تهران حرکت میکنند و عوامل بسیج و ایستهای بازرسی شان را هدف قرار میدهند.» برخی از شهروندان ایرانی که از سد قطع اینترنت در ایران گذشتند، در پیامهایی کوتاه، از هدف قرار گرفتن ایستهای بازرسی استقبال کردند. از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد: «صدای هواگردهای ما را که در خیابان میشنوید گواه آن است که خیابانها از خشونت پاک میشوند و ترس از مردم ایران به سوی عوامل تروریستی بسیج منتقل شده است.»
ارتش اسرائیل اضافه کرد: «هواگردهای ارتش اسرائیل آزادانه بر فراز خیابانهای تهران حرکت میکنند و عوامل بسیج و ایستهای بازرسی شان را هدف قرار میدهند.»
برخی از شهروندان ایرانی که از سد قطع اینترنت در ایران گذشتند، در پیامهایی کوتاه، از هدف قرار گرفتن ایستهای بازرسی استقبال کردند.
از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.