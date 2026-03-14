ایران اینترنشنال - خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد مرتضی درباری، مداح و فرمانده «پایگاه مسلم ابن عقیل مسجد امان زمان تهران»، در حمله به ایست بازرسی در هاشم‌آباد در منطقه ۱۵ تهران کشته شده است.



پیش‌تر ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود که اسرائیل در حال استفاده از یک روش جدید برای پرتاب گروهی پهپاد از آسمان ایران با هدف قرار دادن یگان‌های سرکوب سپاه پاسداران است.



در این روش تازه، از یک سکوی پرنده به عنوان پرتابگر مادر برای پرواز پهپادهایی استفاده می‌شود که از هوش مصنوعی و بانک اطلاعاتی بزرگی از اهداف برخوردارند.

سرکوبگران مردم ایران اکنون در تونل‌ها پنهان شدند