بابک تقوایی در ایکس نوشت شمار مقامها و حامیان جمهوری اسلامی، از جمله روحانیون شیعه، که به کانادا پناه میآورند افزایش یافته است.
به گفته او، ویدیویی که در فرودگاه بینالمللی تورنتو ضبط شده، لحظه ورود یک روحانی شیعه به همراه خانوادهاش را نشان میدهد.
تقوایی میافزاید کانادا سالهاست که به پناهگاهی امن برای برخی مقامهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
او همچنین مدعی شد که در صورت سقوط جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانیان به کشور خود بازخواهند گشت، در حالی که احتمالاً شمار بیشتری از مقامها و حامیان حکومت راهی کانادا خواهند شد.
BREAKING: The number of Islamic regime officials and supporters, including Shia clerics, defecting to Canada has increased. This footage recorded at Toronto International Airport shows the arrival of a Shia cleric and his family at the airport. Canada has long been a safe haven... pic.twitter.com/VERwHpfvcX-- Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 13, 2026
***