در حملهای دقیق در تهران ارتش اسرائیل دو مقام ارشد اطلاعاتی قرارگاه اضطراری «خاتمالانبیاء» را از پای درآورد
نیروی هوایی اسرائیل روز گذشته (جمعه) در حملهای هدفمند در تهران، عبدالله جلالینسب و امیر شریعت، دو تن از مقامات ارشد معاونت اطلاعات قرارگاه اضطراری «خاتمالانبیاء» را هدف قرار داده و از میان برداشتند.
پس از کشته شدن صالح اسدی، معاون اطلاعات این قرارگاه، در ضربهٔ آغازین عملیات «غُرش شیران»، جلالینسب و شریعت بهعنوان جانشینان او منصوب شده بودند. این دو از فرماندهان بلندپایهٔ اطلاعاتی محسوب میشدند و از چهرههای کلیدی در ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بهشمار میرفتند.