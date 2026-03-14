بیانیه ارتش اسرائیل:

در حمله‌ای دقیق در تهران ارتش اسرائیل دو مقام ارشد اطلاعاتی قرارگاه اضطراری «خاتم‌الانبیاء» را از پای درآورد

نیروی هوایی اسرائیل روز گذشته (جمعه) در حمله‌ای هدفمند در تهران، عبدالله جلالی‌نسب و امیر شریعت، دو تن از مقامات ارشد معاونت اطلاعات قرارگاه اضطراری «خاتم‌الانبیاء» را هدف قرار داده و از میان برداشتند.

پس از کشته شدن صالح اسدی، معاون اطلاعات این قرارگاه، در ضربهٔ آغازین عملیات «غُرش شیران»، جلالی‌نسب و شریعت به‌عنوان جانشینان او منصوب شده بودند. این دو از فرماندهان بلندپایهٔ اطلاعاتی محسوب می‌شدند و از چهره‌های کلیدی در ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفتند.