Saturday, Mar 14, 2026

صفحه نخست » کشته شدن دو مقام ارشد اطلاعاتی قرارگاه خاتم‌الانبیا در تهران

بیانیه ارتش اسرائیل:

در حمله‌ای دقیق در تهران ارتش اسرائیل دو مقام ارشد اطلاعاتی قرارگاه اضطراری «خاتم‌الانبیاء» را از پای درآورد

نیروی هوایی اسرائیل روز گذشته (جمعه) در حمله‌ای هدفمند در تهران، عبدالله جلالی‌نسب و امیر شریعت، دو تن از مقامات ارشد معاونت اطلاعات قرارگاه اضطراری «خاتم‌الانبیاء» را هدف قرار داده و از میان برداشتند.

پس از کشته شدن صالح اسدی، معاون اطلاعات این قرارگاه، در ضربهٔ آغازین عملیات «غُرش شیران»، جلالی‌نسب و شریعت به‌عنوان جانشینان او منصوب شده بودند. این دو از فرماندهان بلندپایهٔ اطلاعاتی محسوب می‌شدند و از چهره‌های کلیدی در ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفتند.

14.jpg
دونالد ترامپ؛ از همه آنهایی که مردم بی‌گناه را در خیابان‌ها کشتند، فیلم‌ داریم
time.jpg
آماده ورود به جنگ با حمایت آمریکا هستیم

goftar14.jpg
one14.jpg
goftar14-1.jpg
daily19.jpg
daily11.jpg
oholic23.jpg
goftar13.jpg
gooyadaily88.jpg
kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
iranmall.jpg
goftar5.jpg
euro.jpg
