صفحه نخست » توئیتی معنادار؟ جنگ روانی سازمان سیا همزمان با تشدید تنش با جمهوری اسلامی

argo.jpgیورونیوز - حساب کاربری رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در شبکه اجتماعی ایکس، در اقدامی که به نظر بخشی از یک جنگ روانی علیه ایران همزمان با احتمال حمله نظامی ایالات متحده می‌آید، سالگرد یکی از مشهورترین عملیات‌های اطلاعاتی خود در خاک ایران را یادآوری کرد.

این سازمان با انتشار تصویری از جیمی کارتر در کنار چند دیپلمات‌ آمریکایی نوشت: «سال ۱۹۸۰ در چنین روزی، سیا ۶ آمریکایی را که در سفارت کانادا در تهران پنهان شده بودند، نجات داد.»

اشاره سیا به عملیاتی است که بعدها دستمایه ساخت فیلم هالیوودی «آرگو» شد. در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹)، شش دیپلمات آمریکایی موفق شدند از درب پشتی سفارت فرار کرده و در خانه سفیر و کاردار کانادا پنهان شوند.

cia.jpg

در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۰، یک مامور سیا به نام تونی مندز با پوشش ساختگی یک گروه فیلم‌سازی علمی-تخیلی وارد تهران شد و با تغییر چهره و مدارک جعلی، موفق شد این شش نفر را از فرودگاه مهرآباد و از سد نیروهای امنیتی وقت عبور داده و از ایران خارج کند.

انتشار این پیام درست در روزهایی که ناوگان عظیم دریایی آمریکا تحت هدایت ناوهواپیما‌بر «آبراهام لینکلن» به سواحل ایران نزدیک شده و دونالد ترامپ از «شمارش معکوس» برای تغییر رژیم سخن می‌گوید، می‌تواند معانی دیپلماتیک و امنیتی خاصی داشته باشد.

تیزر فیلم آرگو:

آرگو (به انگلیسی: Argo)، یک فیلم آمریکایی به کارگردانی بن افلک است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. داستان این فیلم دربارهٔ وقایع بحران گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران است و به ماجرای فرار ۶ دیپلمات آمریکایی می‌‌پردازد.

28.jpg
پیام مهم محمد نوریزاد از داخل زندان

