دیروز، همزمان با حملات به ایست بازرسی‌های بسیج، نریمان غریب در شبکه ایکس، خبر داد که حدود ۳۰۰۰ نفر از اعضای یگان ویژه، نیروی سرکوبگر رژیم، پیامی هشدارآمیز دریافت کردند: «».

به گفته او امروز، این هشدار رنگ واقعیت به خود گرفت: ستاد مرکزی این نیرو در نزدیکی ورزشگاه آزادی تهران به ویرانه‌ای تبدیل شد.

نریمان غریب در ادامه نوشت نیروهایی که سال‌ها مردم معترض را با سرکوب و خشونت فرو می‌نشاندند، حالا طعم همان وحشت و انتقام را تجربه می‌کنند. این رویداد نشان می‌دهد که هیچ کس در امان نیست و رژیم بیش از همیشه در حال سقوط و فروپاشی است.