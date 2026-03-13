Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » پیام هشدار عملی شد؟ «نوبت شما رسیده» - ستاد سرکوبگران در آتش

دیروز، همزمان با حملات به ایست بازرسی‌های بسیج، نریمان غریب در شبکه ایکس، خبر داد که حدود ۳۰۰۰ نفر از اعضای یگان ویژه، نیروی سرکوبگر رژیم، پیامی هشدارآمیز دریافت کردند: «».

warning.jpgبه گفته او امروز، این هشدار رنگ واقعیت به خود گرفت: ستاد مرکزی این نیرو در نزدیکی ورزشگاه آزادی تهران به ویرانه‌ای تبدیل شد.

نریمان غریب در ادامه نوشت نیروهایی که سال‌ها مردم معترض را با سرکوب و خشونت فرو می‌نشاندند، حالا طعم همان وحشت و انتقام را تجربه می‌کنند. این رویداد نشان می‌دهد که هیچ کس در امان نیست و رژیم بیش از همیشه در حال سقوط و فروپاشی است.

