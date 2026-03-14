ایران اینترنشنال - وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد پنج فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی در حالی که روی زمین بودند در حمله موشکی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند.
طبق این گزارش، این پنج هواپیمای سوخترسان آمریکا آسیب دیدهاند اما به طور کامل نابود نشدهاند و در حال تعمیر هستند. همچنین در این حملات کسی کشته نشده است.
بدین ترتیب، شمار کل هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا که از زمان آغاز درگیریها در منطقه آسیب دیده یا نابود شدهاند به دستکم هفت فروند رسیده است.