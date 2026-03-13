حمله موشکی جمهوری اسلامی به مرکز اسرائیل
بر اساس گزارش نیروهای امدادی اسرائیل، حمله موشکی جمهوری اسلامی با موشک خوشهای امشب به حداقل سه محل در مرکز اسرائیل خسارت وارد کرد.
یکی از اصابتها، که احتمالاً مربوط به یک بمب کوچک یا قطعات پراکنده موشک بوده، باعث آتشسوزی در سقف یکی از ساختمانها در شهر شوهم شد.
همچنین، یک گودال در اثر برخورد موشک خوشهای به جادهای در ریشون لتسیون گزارش شده و چندین خودرو نیز آسیب دیدهاند.
تاکنون گزارشی از مصدومیت کسی منتشر نشده است.
Damage was caused at at least three sites in central Israel in Iran's cluster bomb missile attack this evening, according to first responders.-- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 13, 2026
One of the impacts, possibly by a sub-munition or other fragments, sparked a blaze on the roof of a building in a central town.
رسانه های ایران پیشتر اعلام کردند نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بهطور مشترک با حزبالله حملاتی موشکی علیه اسرائیل انجام دادهاند.
