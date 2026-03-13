Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » موشک خوشه‌ای جمهوری اسلامی مرکز اسرائیل را لرزاند

isr.jpgحمله موشکی جمهوری اسلامی به مرکز اسرائیل

بر اساس گزارش نیروهای امدادی اسرائیل، حمله موشکی جمهوری اسلامی با موشک خوشه‌ای امشب به حداقل سه محل در مرکز اسرائیل خسارت وارد کرد.

یکی از اصابت‌ها، که احتمالاً مربوط به یک بمب کوچک یا قطعات پراکنده موشک بوده، باعث آتش‌سوزی در سقف یکی از ساختمان‌ها در شهر شوهم شد.

همچنین، یک گودال در اثر برخورد موشک خوشه‌ای به جاده‌ای در ریشون لتسیون گزارش شده و چندین خودرو نیز آسیب دیده‌اند.

تاکنون گزارشی از مصدومیت کسی منتشر نشده است.

رسانه های ایران پیش‌تر اعلام کردند نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌طور مشترک با حزب‌الله حملاتی موشکی علیه اسرائیل انجام داده‌اند.

