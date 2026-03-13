Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » ترامپ عقب‌نشینی کرد؟

nyt.jpgنیویورک تایمز: ترامپ لحن خود را تغییر داد، خطر واقعی خیابان‌های ایران برای معترضان

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارات تازه خود نسبت به تظاهرات مردمی علیه حکومت ایران، لحن محتاطانه‌تری اتخاذ کرده است. او در مصاحبه‌ای رادیویی با «برایان کیل‌مید» از فاکس نیوز هشدار داد که بسیج، شبه‌نظامیان لباس شخصی وابسته به سپاه پاسداران، احتمالاً معترضان را هدف قرار خواهند داد.

ترامپ گفت: «افرادی با مسلسل در خیابان هستند و هرکس اعتراض کند، او را خواهند کشت. این مانعی بزرگ برای کسانی است که سلاح ندارند.» او افزود این واقعیت خطرناکی است.

این موضع ترامپ ناگهان با لحن پیشین او که ایرانیان را به «تصرف حکومت» پس از حملات آمریکا و اسرائیل تشویق می‌کرد، تضاد دارد. در اوایل جنگ، او از پیروزی سریع و آینده روشن برای مردم ایران صحبت می‌کرد و حتی امیدوار بود نیروهای سپاه پاسداران سلاح خود را تحویل مردم دهند.

رئیس‌جمهور امریکا و نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، هر دو به واقعیت سخت خیابان‌های ایران اذعان دارند. نتانیاهو نیز اخیراً گفته است که نمی‌توان با اطمینان گفت مردم ایران قادر به سرنگونی رژیم خواهند بود و رژیم تنها از داخل می‌تواند فروبپاشد.

بسیج، با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، نقش اصلی در سرکوب اعتراض‌های مردمی و کشتار هزاران نفر در جریان تظاهرات سراسری دی‌ماه ایفا کرده است. ترامپ در ادامه گفت: «تقریباً هیچ نیروی نظامی جدی در ایران باقی نمانده است، اما مردم باید بدانند که مقابله با این رژیم بسیار خطرناک است.»

مطلب بعدی...
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy