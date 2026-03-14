ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ اعلام کرد به دستور او، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یکی از «قدرتمندترین» حملات بمباران در تاریخ خاورمیانه را اجرا کرده و تمامی اهداف نظامی در جزیره خارک را «به طور کامل نابود کرده است.»



ترامپ گفت با وجود قدرت و پیشرفت تسلیحات آمریکا، به گفته او «به دلایل انسانی» تصمیم گرفته زیرساخت‌های نفتی این جزیره را هدف قرار ندهد، اما هشدار داد در صورت هرگونه اخلال در عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، در این تصمیم تجدیدنظر خواهد کرد.



او همچنین خطاب به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با آنچه «رژیم تروریستی» خواند، گفت بهتر است سلاح‌های خود را زمین بگذارند و آنچه از کشورشان باقی مانده را نجات دهند.

پس از حمله به جزیره خارگ گمانه‌زنی‌ها درباره تصرف آن توسط آمریکا بالا گرفته است؛ جزیره‌ای که بزرگ‌ترین مخازن نفت ایران در آنجا قرار دارد و ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران نیز از همین جزیره کوچک انجام می‌شود.

Footage has now been published by President Donald J. Trump showing today's strikes against Iranian military targets on Kharg Island in the Northern Persian Gulf, which acts as a port hub for the export of up to 90% of oil products leaving Iran. In the footage, strikes can be... pic.twitter.com/WH3iWw74sE -- OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2026

بیانیه کانال اکس مرتبط با قالیباف:

امریکا مجموعه‌ای از حملات هوایی را در جزیره خارگ انجام داده است. با این حال، این حملات هیچ آسیبی به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های کلیدی نظامی در این جزیره وارد نکرده‌اند.

هدف واشینگتن از این عملیات، وادار کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده است. با این حال، ایران اعلام کرده از امشب معادله‌ای به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر در تنگه هرمز و در قبال کشورهای ساحلی جنوب خلیج فارس برقرار خواهد کرد.

بر اساس این موضع‌گیری، تأسیسات نفتی کشورهایی در منطقه که ایالات متحده از آن‌ها سود می‌برد یا در آن‌ها منافع و حضور دارد، از این پس به‌عنوان اهداف نظامی تلقی خواهند شد.

The quoted account is run by an adviser to Qalibaf who is in charge of the war in Iran. It appears the Iranian government is threatening to escalate the conflict by attacking oil facilities in the region. pic.twitter.com/AT7s6lHQem -- Mehdi Yahyanejad (@mehdiy_fa) March 14, 2026

***

