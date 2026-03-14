Saturday, Mar 14, 2026

صفحه نخست » ترامپ از حمله گسترده به جزیره خارک خبر داد

kharg.jpgایران اینترنشنال - دونالد ترامپ اعلام کرد به دستور او، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یکی از «قدرتمندترین» حملات بمباران در تاریخ خاورمیانه را اجرا کرده و تمامی اهداف نظامی در جزیره خارک را «به طور کامل نابود کرده است.»

ترامپ گفت با وجود قدرت و پیشرفت تسلیحات آمریکا، به گفته او «به دلایل انسانی» تصمیم گرفته زیرساخت‌های نفتی این جزیره را هدف قرار ندهد، اما هشدار داد در صورت هرگونه اخلال در عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، در این تصمیم تجدیدنظر خواهد کرد.

او همچنین خطاب به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با آنچه «رژیم تروریستی» خواند، گفت بهتر است سلاح‌های خود را زمین بگذارند و آنچه از کشورشان باقی مانده را نجات دهند.

پس از حمله به جزیره خارگ گمانه‌زنی‌ها درباره تصرف آن توسط آمریکا بالا گرفته است؛ جزیره‌ای که بزرگ‌ترین مخازن نفت ایران در آنجا قرار دارد و ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران نیز از همین جزیره کوچک انجام می‌شود.

بیانیه کانال اکس مرتبط با قالیباف:

امریکا مجموعه‌ای از حملات هوایی را در جزیره خارگ انجام داده است. با این حال، این حملات هیچ آسیبی به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های کلیدی نظامی در این جزیره وارد نکرده‌اند.

هدف واشینگتن از این عملیات، وادار کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده است. با این حال، ایران اعلام کرده از امشب معادله‌ای به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر در تنگه هرمز و در قبال کشورهای ساحلی جنوب خلیج فارس برقرار خواهد کرد.

بر اساس این موضع‌گیری، تأسیسات نفتی کشورهایی در منطقه که ایالات متحده از آن‌ها سود می‌برد یا در آن‌ها منافع و حضور دارد، از این پس به‌عنوان اهداف نظامی تلقی خواهند شد.

***

گزارش‌های تأییدنشده از شاهدان در جزیره خارگ

بر اساس روایت‌های منتشرشده از ساکنان جزیره خارگ، صدای انفجارهای شدیدی بامداد امروز در این جزیره شنیده شده است. یکی از شاهدان که خانواده‌اش در خارگ زندگی می‌کنند می‌گوید:

«صدای انفجارها وحشتناک بود؛ بیش از ده تا پانزده انفجار، حوالی ساعت دو بامداد.»

به گفته او، خارگ جزیره کوچکی است و صدای انفجار در تمام نقاط آن شنیده می‌شود. حتی برخی از بستگانشان که در شهرهای بندری استان بوشهر زندگی می‌کنند گفته‌اند لرزش‌ها تا آنجا هم احساس شده است. این فرد تأکید می‌کند که این اطلاعات را از طریق تماس تلفنی با خانواده‌اش دریافت کرده است.

در روایت دیگری آمده است:
«یکی از دوستان تماس گرفت و گفت حمله به‌گونه‌ای بوده که همه‌چیز با انفجار همراه شده است. ظاهراً از بمب‌های سنگرشکن استفاده کرده‌اند، به‌طوری که گفته می‌شود حتی شهر گناوه، در نزدیکی خارگ، هم لرزش را احساس کرده است. می‌گویند جهنم به پا شده.»

شاهد دیگری نیز می‌گوید:
«برادرم در خارگ است. می‌گوید حدود دو ساعت است که حملات به‌طور مداوم ادامه دارد و صدای انفجارها قطع نمی‌شود. او در سایت نفتی است و امشب در خوابگاه مانده بود. به نظر می‌رسد همان‌طور که ترامپ گفته بود، مناطق نظامی هدف قرار گرفته‌اند.»

این گزارش‌ها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

